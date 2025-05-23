«Авито Услуги»: россияне скупают климатическую технику

Метеорологи обещают, что предстоящее лето в России будет жарким и засушливым. На фоне таких ожиданий россияне начали заранее готовиться — и спрос на климатическую и бытовую технику заметно подрос. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» проанализировали, как изменилось поведение покупателей климатического оборудования в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Кондиционеры: рост продаж и рекордный спрос на услуги

Жители России готовятся к жаре: по данным «Авито Товаров», по сравнению с мартом 2025 г. продажи кондиционеров в апреле 2025 г. выросли на 26%. Средняя цена нового устройства составила около 19 тыс. руб., а подержанного — 12 тыс. руб. Сильнее всего продажи кондиционеров за месяц выросли в Туле (+74%), Кемерово (+72%) и в Иркутске (+71%).

Закономерно вырос и рынок услуг специалистов по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Согласно статистике «Авито Услуг», спрос на такой сервис с марта 2025 г. взлетел в три раза (+208%). При этом предложений по ремонту и обслуживанию климатической техники за месяц стало на 64% больше, а средний чек за услуги стартует от 1 тыс. руб. Особенно вырос спрос на обслуживание кондиционеров в Дальневосточном ФО (+493%), Нижнем Новгороде (+432%), Новосибирске (+407%) и Москве (+363%).

Доступная альтернатива сплит-системам

Как отмечают аналитики «Авито Товаров», в качестве более доступной замены сплит-системы чаще стали покупать вентиляторы — в апреле 2025 г. их продажи повысились на 35% по сравнению с мартом 2025 г. Вентилятор «с рук» можно купить примерно за 3 тыс. руб., в то время как новый обойдется в 7,5 тыс. руб. Активнее всего продажи вентиляторов с марта по апрель 2025 г. выросли в Смоленске (+150%), Кемерово (+144%) и Магнитогорске (+109%).

Как россияне готовятся к плановым отключениям горячей воды

Особенно показателен резкий рост интереса к водонагревателям — количество поисковых запросов на «Авито Услугах» в мае 2025 г. увеличилось в 4,5 раза (+349%), а продажи на «Авито Товарах» с марта по апрель 2025 г. выросли на 12%. Такой ажиотаж объясняется традиционными летними отключениями горячей воды и желанием россиян заранее подготовиться к сезону. Особенно активны покупатели в Оренбурге (+63%), Омске (+51%) и Тюмени (+48%).