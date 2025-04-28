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«Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту

По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребителей к таким услугам, так и предложение от исполнителей. Россияне предпочитают чинить неисправную технику, потому что цены на новую электронику повышаются. По оценкам экспертов, в прошлом году рост составил в среднем 15%. В 2025 г. наблюдаемый тренд сохранится. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Аналитики «Авито Услуг» изучили, как в I квартале 2025 г. изменился спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники и предложение от специалистов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Ремонт встраиваемой бытовой техники без сюрпризов

В I квартале 2025 г. незначительно увеличился спрос и на ремонт крупной бытовой техники, в том числе встраиваемой, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — россияне стали чинить духовые шкафы, варочные панели и холодильники на 3% чаще. Для продления срока службы таких устройств нужны опытные специалисты. Самостоятельно провести диагностику и определить причину неисправности встраиваемой бытовой техники сложно, потому что это требует частичного демонтажа мебельных конструкций и наличия специального оборудования для проверки электрических цепей, датчиков и программного обеспечения.

Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах»: «Согласно статистике «Авито Услуг», причиной неисправностей встраиваемой бытовой техники чаще всего становятся ее перегрев из-за недостаточной вентиляции, особенно у холодильников и духовых шкафов, выход из строя электронных модулей управления из-за воздействия влаги и температуры, поломка механизмов открывания и закрывания дверей и сбои в работе сенсорных панелей управления. Для устранения этих неисправностей нужен опытный мастер со знанием электроники и механики, навыками работы с мебельными конструкциями. При выборе такого специалиста советуем в первую очередь обращать внимание на отзывы клиентов о качестве проведенного ремонта и аккуратности при работе с мебелью, во вторую очередь — на описание профиля исполнителя: информацию о квалификации мастера, наличие опыта ремонта конкретных моделей техники и наличие гарантии на проведенные работы».

Россияне готовятся к сезону кондиционеров

Согласно данным «Авито Услуг», наибольший прирост спроса в I квартале 2025 г. зафиксирован на ремонт кондиционеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — интерес россиян к этой услуге вырос на 53%. Эксперты объясняют эту тенденцию уходом с отечественного рынка ряда иностранных компаний. Зарубежные вендоры закрыли свои сервисные центры на территории России, и потребители стали чаще обращаться к частным мастерам. Спрос подогревает предложение. В I квартале 2025 г. количество объявления от специалистов по ремонту и обслуживанию кондиционеров выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Вырос спрос и на ремонт швейных машин и оверлоков — эта услуга за аналогичный период стала востребованнее на 18%. Предложение от специалистов увеличилось на 15%.

Россияне также стали чаще обращаться к мастерам за ремонтом и настройкой кофемашин — эта услуга прибавила в популярности 14%. Количество объявлений от исполнителей за год выросло на 45%.

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