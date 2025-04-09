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«Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров

Платформа «Авито Услуги» представила новый функционал для сервисных центров, который, по прогнозам специалистов платформы, увеличит количество просмотров соответствующих объявлений на 14%, а конверсию в заказ услуги — на 16%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Одним из ключевых изменений стало появление отдельного типа исполнителя «Сервисный центр». Присвоить его можно вручную в личном кабинете или автоматически — с помощью ML-модели происходит анализ профиля и объявлений исполнителей на соответствие категории сервисного центра. Специальная метка выделяет их среди частных мастеров и делает более заметными для пользователей.

Также с помощью фильтра по типу исполнителя «сервисный центр» для них создан специальный раздел в поисковой выдаче. Для ремонта крупной бытовой техники и компьютерной помощи — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*». Для ремонта мобильных устройств, телевизоров, принтеров, игровых приставок, кофемашин, швейных машин и оверлоков появился раздел «Рядом с вами. Сервисные центры с рейтингом от 4*».

Данные продуктовые изменения позволяют заказчикам быстрее найти среди исполнителей сервисные центры и напрямую влияют на увеличение количества просмотров объявлений и конверсию в заказ.

«Развитие безопасного и удобного сервиса для потребителей — один из ключевых приоритетов «Авито Услуг». По нашим данным, 53% частных заказчиков заинтересованы в услугах сервисных центров с подтвержденной репутацией. Новый функционал повышает ликвидность таких компаний, привлекает к ним новых клиентов и мотивирует поддерживать высокий уровень сервиса», — сказал Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах».

Для поддержки сервисных центров «Авито Услуги» внедрили программу поощрения. Исполнители с рейтингом от 4 звезд получат брендированные комплекты, включающие материалы для оформления точек обслуживания, а также приятные подарки.

По данным «Авито Услуг», за последний месяц (март 2025 г.) спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 11%, а на ремонт электроники — на 6%, что подтверждает устойчивый интерес к этому сегменту бизнеса.

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