Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store

«БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android. Теперь владельцам смартфонов Xiaomi и Samsung функционал цифровой платформы БКС доступен не только в Google Play, но и в «родных» магазинах производителей устройств. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Сегодня больше половины клиентов холдинга являются пользователями операционной системы Android. При этом порядка 31% из них открывают брокерские счета через мобильные устройства бренда Xiaomi, 30% являются владельцами смартфонов Samsung и 15% - Huawei.

В мобильном приложении «БКС мир инвестиций» представлен широкий спектр брокерских и инвестиционных продуктов компании. Инвесторы могут не только совершать сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, использовать готовые решения, включая подборки наиболее перспективных ценных бумаг, портфелей, структурных продуктов, ПИФов, инвестировать в драгоценные металлы, покупать и продавать валюту, но и получать индивидуальные решения в зависимости от своих предпочтений и инвестиционного профиля. Клиентам доступна аналитика и лента новостей, которую можно настроить под свои интересы, удобные каналы коммуникаций через приложение, будь то чат или звонок персональному брокеру, а также множество других сервисов. Единая платформа «БКС мир инвестиций» сочетает в себе функционал как для опытных инвесторов, так и для начинающих. Сервис высоко востребован клиентами, самостоятельно торгующими на рынке, и инвесторами, предпочитающими готовые решения.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний Импортозамещение

Мобильную платформу «БКС мир инвестиций» можно скачать в официальных магазинах Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store. Приложение также есть в Google Play, App Store и AppGallery (Huawei).