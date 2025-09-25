Разделы

Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и бренд 2Mood объединились, чтобы создать совместный лимитированный сет The Blue Edition. Коллекционный кейс поступил в продажу ограниченным тиражом эксклюзивно в фирменных магазинах Samsung Galaxystore 24 сентября. В коллекционном кейсе представлены: складной смартфон Galaxy Z Flip7 в оттенке Navy Blue и сумка-шкатулка из сатина от 2Mood, идеально вмещающая смартфон. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore.

Визуальная основа коллаборации — оттенки синего: от насыщенного темного до светлого и металлика. Именно они как нельзя лучше позволяют расставлять акценты, создавать особенное настроение и импровизировать. Источником вдохновения коллекции стал флагманский цвет нового Samsung Galaxy Z Flip7.

«Для Galaxystore партнерство с брендом 2Mood — это еще один значимый шаг в развитии нашей концепции фирменных розничных магазинов, где технологии становятся неотъемлемой частью современного стиля жизни. Мы видим растущий запрос со стороны клиентов на комплексные, продуманные до мелочей премиальные решения. Данная коллаборация — наглядное воплощение этого подхода: флагманский Galaxy Z Flip7 и эксклюзивный аксессуар от 2Mood создают целостный продукт с высокой эстетической и функциональной ценностью. Мы уверены, что синергия наших брендов, объединенных вниманием к деталям и безупречному дизайну, задаст новый стандарт на рынке и будет высоко оценена самой взыскательной аудиторией», — отметили в фирменной сети магазинов Samsung Galaxystore.

samsung_0854_700.jpg

Складной форм-фактор, акцентные цвета и лаконичные формы — смартфон Galaxy Z Flip7 это аксессуар, который работает на образ. Он легко вписывается в ритм города, подчёркивает индивидуальность и становится частью визуального высказывания.

Более тонкий корпус, «безграничный» внешний экран и целая палитра сервисов для создания контента.

Лицом кампании стала фотомодель Алеся Кафельникова, чей утонченный стиль органично вписывается в концепцию коллаборации The Blue Edition.

Лимитированный сет аксессуаров создан с акцентом на минималистичный дизайн, современные технологии и внимание к деталям — вместе они формируют завершенный образ. Сочетание размера и цвета смартфона Galaxy Z Flip7 и мини-сумки 2Mood — это синергия формы и функции, дизайна и смысла. Это акцентная деталь, которая легко вписывается в повседневный ритм, подчеркивает индивидуальность и создает особенное настроение.

Стоимость в фирменных магазинах Samsung Galaxystore: коллекционный кейс со смартфоном Samsung Galaxy Z Flip7 256 ГБ – 91,99 тыс. руб.; коллекционный кейс со смартфоном Samsung Galaxy Z Flip7 512 ГБ – 99,99 тыс. руб.

