Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25

Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25. Новая линейка представлена тремя смартфонами: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Об этом CNews сообщили представители Samsung galaxystore.

Предзаказ на новые модели открылся сразу после мировой премьеры в фирменных магазинах Samsung galaxystore на сайте galaxystore.ru. Специальное предложение: при оформлении предзаказа с 22 января по 19 февраля 2025 г. каждый клиент получает в подарок наушники Galaxy Buds3 Pro в цвете графит.

Стоимость моделей в фирменных магазинах Samsung galaxystore: S25 128 ГБ — 99 990 руб., S25 256 ГБ — 109 990 руб., S25 512 ГБ — 119 990 руб., S25+ 256 ГБ — 129 990 руб., S25+ 512 ГБ — 139 990 руб., S25 Ultra 256 ГБ — 159 990 руб., S25 Ultra 512 ГБ — 179 990 руб., S25 Ultra 1 ТБ — 209 990 руб.

Samsung galaxystore Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25

Флагманская линейка Samsung Galaxy S25 представлена в трех моделях: Galaxy S25 — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Диагональ 6,2 дюйма; Galaxy S25+ — 256 ГБ, 512 ГБ. Диагональ 6,7 дюйма; Galaxy S25 Ultra — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 TБ. Диагональ 6,9 дюйма.

Ключевые изменения

Доступность в восьми свежих оттенках: синий, голубой, мятный и серый для Galaxy S25 и S25+ и черный титан, серый титан, серебряный титан, синий титан для Galaxy S25 Ultra.

Новый дизайн: гладкий корпус с закругленными углами в модели Galaxy S25 Ultra; корпус из усиленного алюминия для Galaxy S25 и S25+ и титановая рамка для Galaxy S25 Ultra.

Прочность: экран из стекла Corning Gorilla Glass Victus 2 для Galaxy S25 и S25+ и Corning Gorilla Armor 2 для Galaxy S25 Ultra.

Увеличение производительности с первой в истории S-серией с процессором 3 нм Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Интеграция mDNIe в чипсет Snapdragon 8 Elite повышает энергоэффективность серии.

Мобильный гейминг: оптимизации движка Vulkan гарантирует более плавный игровой процесс без задержек; технология трассировки лучей обеспечивает реалистичный игровой опыт.

Фото- и видеосъемка: алгоритмы «ProVisual» нового поколения c 10-битным HDR по умолчанию. 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик камеры S25 Ultra обеспечивает в четыре раза большую детализацию по сравнению с серией Galaxy S24; три камеры для детализированных кадров при любом уровне освещения: сверхширокоугольная с разрешением 50 мегапикселей, телеобъектив с разрешением 50 мегапикселей и основная камера с разрешением 200 мегапикселей в модели Ultra.

Безопасность данных с алгоритмом Personal Data Engine: персональные данные пользователя всегда под надежной защитой — они хранятся в безопасном пространстве и защищены Knox Vault; в качестве дополнительного уровня защиты используется постквантовая криптография, которая призвана обеспечить безопасность данных от будущих угроз, связанных с развитием квантовых вычислений.

ИИ- помощник нового уровня: Galaxy AI в S-серии 2025 г.