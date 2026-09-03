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Falcon Wing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Falcon Wing и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4689 7
|Google LLC 12742 4
|Leica Camera 284 3
|Samsung Electronics 11101 2
|Nvidia Corp 4045 1
|Huawei Mobile Services 75 1
|Lenovo Group 2468 1
|Xiaomi - Сяоми 2259 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
|Moscow Tesla Club 4 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
|Связной ГК 1401 1
|Tesla Motors 465 1
|Киркина Александра 2 1
|Еремчук Алексей 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
|Малис Александр 158 1
|Иванова Дагмара 44 1
|SamMobile 57 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|DigiTimes - Издание 1332 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469229, в очереди разбора - 724944.
Создано именных указателей - 200493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469229, в очереди разбора - 724944.
Создано именных указателей - 200493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.