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Все категории 200493
ИКТ 15501
Организации 11815
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Falcon Wing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.09.2026 restore: открывает корнер Vertu 1
20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 1
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google 1
23.03.2020 В России начат прием предзаказов на складные смартфоны Huawei Mate Xs. Цена 1
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео 1
25.02.2020 Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена 1
31.10.2019 Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold 1
04.03.2019 HUAWEI Mate X - и планшет, и смартфон 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Falcon Wing и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4689 7
Google LLC 12742 4
Leica Camera 284 3
Samsung Electronics 11101 2
Nvidia Corp 4045 1
Huawei Mobile Services 75 1
Lenovo Group 2468 1
Xiaomi - Сяоми 2259 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Moscow Tesla Club 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Связной ГК 1401 1
Tesla Motors 465 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26961 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13302 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22694 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13109 5
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11576 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2587 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6875 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10749 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1229 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13537 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7965 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2403 3
ToF camera - Time-of-flight камера 78 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10419 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28412 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2781 3
Multi-Window - Многооконный режим 13 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2517 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2347 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 802 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4039 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 699 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 2
Сетевое оборудование - Router 5G - Роутер 5G - Модем 5G - Modem 5G 87 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1159 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23085 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10256 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6278 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2735 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1544 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8553 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8831 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 349 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3172 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3788 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1842 1
Huawei Mate - серия смартфонов 455 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 435 7
Google Android 15305 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 258 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 179 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3574 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1223 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 114 2
Samsung Galaxy 1039 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 228 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 142 1
Honor SuperCharge 195 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 31 1
Tesla Model S 79 1
Tesla Model X 32 1
Apple iPad Pro 320 1
Huawei Media Services - HMS 6 1
Apple iPad 4021 1
Microsoft Windows 10 1949 1
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 205 1
Microsoft Windows 16947 1
Intel Core i - Cерия процессоров 535 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 1
Huawei AppGallery 356 1
Huawei MatePad - серия планшетов 112 1
Google Android 9 - Android Pie 219 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 1
Apple iPhone 11 290 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1447 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 110 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Huawei Share Onehop - Мультискрин 39 1
Huawei HiAI - Huawei HiAI Engine 10 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Киркина Александра 2 1
Еремчук Алексей 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
Малис Александр 158 1
Иванова Дагмара 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 167167 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19244 4
Европа 24999 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54889 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47790 1
Южная Корея - Республика 7073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27459 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7615 1
Аренда 2708 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5537 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8520 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 564 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7878 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 246 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
SamMobile 57 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
DigiTimes - Издание 1332 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469229, в очереди разбора - 724944.
Создано именных указателей - 200493.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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