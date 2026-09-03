restore: открывает корнер Vertu

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла корнер Vertu в своем флагманском магазине в ТРЦ «Афимолл Сити». Это новый шаг в развитии партнерства с этим брендом смартфонов и аксессуаров, продажи которых restore: начал в июне 2026 г. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Корнер расположен в одной из ключевых зон магазина у главной витрины.

Новое пространство бренда разделено на несколько функциональных зон: презентационные столы в фирменной стилистике, где представлены ключевые модели Vertu; пристенные витрины, геометрия которых отсылает к знаменитому дизайну «крыло сокола» (Falcon Wing) — визитной карточке Vertu Agent Q; демонстрационная зона, где посетители могут комфортно познакомиться с устройствами и получить развернутую консультацию экспертов restore:.

Флагман бренда, Vertu Agent Q, первый смартфон со встроенным ИИ-агентом, который работает как персональный ассистент: помогает планировать задачи, принимать решения и экономить время. Консьерж-сервис, историческая ДНК Vertu, обрел новое воплощение: теперь за бронирование, путешествия и подбор подарков отвечает интеллектуальный ассистент, интегрированный в устройство.

Эксклюзивно в restore: представлен Vertu AlphaFold — складной смартфон с отделкой из кожи аллигатора и металлическими элементами авиационного класса. В раскрытом виде — большое рабочее пространство с 8,05-дюймовым экраном. Внутри — Snapdragon 8 Elite Supreme, система Hermes Agent, понимающая голосовые команды и адаптирующаяся к владельцу. Шарнир рассчитан более чем на 650 тыс. складываний.

Дополняет коллекцию умное кольцо Vertu Aura Ring2, которое круглосуточно отслеживает пульс, сон, стресс, активность и восстановление. Толщина – 2 мм, вес – 2,3 г, заряда хватает до семи дней. Кольцо состоит из смарт-модуля и сменного внешнего кольца. Можно выбрать один из трех оттенков, в размерном ряду шесть вариантов.

В корнере также представлены: METAVertu 2 — смартфон для работы с цифровыми активами, сочетающий Web3-инструменты, ИИ-функции и материалы премиум-уровня (карбон T700, керамика, сталь 316L); Vertu Phantom — умные наушники с ИИ-переводчиком на 43 языка, кожаной отделкой, пространственным звуком и до 25 часов автономности с кейсом; Vertu Neo-Vault — кожаный клатч, выполненный из итальянской кожи премиальной выделки, с корпусом из нержавеющей стали и фурнитурой YKK.

«Мы продолжаем развивать формат мультибренда и расширять в наших магазинах представленность премиальных брендов и гаджетов. С момента старта продаж Vertu в июне этого года мы увидели интерес клиентов к этим устройствам. Есть ощущение, что аудитория ждала появления на рынке новых уникальных смартфонов. А легендарный бренд Vertu вызывает ностальгию и дает возможность по-новому демонстрировать статус своего владельца. Мы предлагаем посетителям корнера не просто устройства, а расширенный клиентский опыт, а также привычный для них премиальный сервис и поддержку до и после покупки, — сказал Роман Роменский, вице-президент дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).

Все устройства Vertu, приобретенные в restore:, обеспечены официальной гарантией и полным сервисным обслуживанием в соответствии со стандартами сети. Бренд предоставляет экспертную консультацию до и после покупки: консультанты restore: помогут с настройкой, переносом данных, подключением ИИ-функций. В наличии различные условия оплаты: рассрочки, trade-in, оплата по счету, а также все привилегии в рамках программы лояльности.

Познакомиться с новинками можно только в трех московских флагманских магазинах сети: Неглинная 8/10, ТРЦ «Афимолл Сити», ТРК «Ригамолл». В интернет магазине re-store.ru можно забронировать устройства с возможностью забрать заказ в этих избранных магазинах. В перспективе планируется расширение ассортимента Vertu в корнере и возможность оформлять предзаказ на более редкие модели устройств.

Стоимость устройств

Смартфон Vertu Alphafold Black Advanced Set — 990 000 руб.

Смартфон Vertu Agent Q-Silver Advanced Set Wood, 1 ТБ — 620 000 руб.

Смартфон Vertu Agent Q-Black Regular Set Quilted Stitch, 1 ТБ — 590 000 руб.

Смартфон Vertu Agent Q-Silver Advanced Set Carbon Fiber, 1 ТБ — 560 000 руб.

Смартфон Vertu MetaVertu 2 Calf Carbon Texture, 1 ТБ — 560 000 руб.

Смартфон Vertu MetaVertu 2 Calf, 1 ТБ — 560 000 руб

Кольца Vertu Aura Ring2 — 99 000 руб.

Наушники Vertu Phantom Series OWS AI — 62 000 руб.

Клатч Vertu Neo-Vault Clutch — 125 000 руб.