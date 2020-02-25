Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs — продолжение революционной серии Huawei Mate X. Получив полный набор актуальных технологий, среди которых флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G связи и тонкий корпус с механическим шарниром Falcon Wing, новинка предлагает пользователям не только высокую производительность и широкий функционал, но и уникальную возможность переключаться между режимами смартфона и планшета.

«Смартфон Huawei Mate X стал первой попыткой Huawei в категории складных мобильных устройств и установил стандарт качества и функциональности для всей отрасли. Новый Huawei Mate Xs поднимает планку, предлагая пользователям расширенные возможности по подключению к другим цифровым устройствам и более интегрированный пользовательский опыт», — сказал генеральный директор Huawei Consumers Business Group Ричард Ю.

Huawei Mate Xs предлагает визуальный комфорт благодаря 8-дюймовому экрану с тонкими рамками, который складывается за счёт гибкой конструкции и нового механического шарнира. Впервые использованный на Huawei Mate X, шарнир Falcon Wing состоит из более чем 100 взаимосвязанных элементов, идеально подогнанных друг к другу и обеспечивающих высокую надёжность и прочность при складывании и раскладывании дисплея. В шарнире Mate Xs используется также жидкий сплав на основе циркония, который повышает прочность и обеспечивает раскрытие конструкции на 180°.

Huawei Mate Xs получил гибкий дисплей с двухслойной полимерной структурой, который изготавливается с использованием разработанной Huawei технологии склеивания оптически прозрачным клеем двух слоёв полиамида. Этот уникальный материал, используемый в аэрокосмической отрасли, обеспечивает высокое качество изображения, насыщенные цвета и яркость, при этом гарантируя экрану смартфона прочность, гибкость и долговечность.

В сложенном состоянии Huawei Mate Xs представляет собой смартфон с двумя экранами с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. В развёрнутом виде смартфон превращается в 8-дюймовый планшет, отлично подходящий для широкого спектра сценариев использования.

Huawei Mate Xs оснащён системой охлаждения с лопастями в форме плавника летучей рыбы, специально разработанными для форм-фактора складного смартфона. Эта конструкция включает гибкие графеновые пластины с микроскопическими щелями, которые плотно прилегают к компонентам устройства, обеспечивая эффективное отведение тепла, при этом позволяя устройству свободно сгибаться.

Тонкий форм-фактор, специально разработанный для Huawei Mate Xs, и компактная система 5G антенны служат примером высоких достижений компании Huawei в сфере телекоммуникационных технологий. Ставшая результатом длительных исследований и разработок, конструкция антенны гарантирует высокую скорость и стабильное подключение в 5G сетях.

Построенный на базе процессора Kirin 990, на аппаратном уровне поддерживающего 5G сети, Huawei Mate Xs в полной мере использует возможности этого флагманского чипа. В состав Kirin 990, работающего на базовой частоте 2,86 ГГц, входят два сверхбольших ядра Cortex-A76, два больших ядра Cortex-A76 и четыре малых ядра Cortex-A55.

За обработку видео отвечает 16-ядерный графический модуль Mali-G76 — самый мощный из применяемых на мобильных устройствах Huawei, алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывает нейронный модуль, построенный по фирменной архитектуре Da Vinci.

Процессор Kirin 990 5G имеет также встроенный 5G-модем, который позволяет ему одновременно выполнять ресурсоёмкие задачи и осуществлять передачу данных в 5G-сетях с высокой энергетической эффективностью и низким тепловыделением. Процессор поддерживает подключение к 2G, 3G, 4G, а также к автономным и неавтономным 5G-сетям . Он поддерживает полный спектр 5G-частот и две сим карты, способные работать одновременно в режиме Dual SIM Dual Standby 5G+4G, что даёт пользователям возможность использовать дополнительные тарифные планы во время путешествий.

Huawei Mate Xs получил сверхчувствительную камеру Leica, состоящую из четырёх вертикально расположенных модулей. В состав камеры входят основной модуль 40 МП с широкоугольным объективом и диафрагмой f/1.8, модуль 16 МП со сверхширокоугольным объективом и диафрагмой f/2.2, модуль 8 МП с телеобъективом с диафрагмой f/2.4, оснащённый оптическим стабилизатором изображения, и 3D-модуль, отвечающий за измерение глубины сцены. Камера поддерживает совместную работу оптического стабилизатора и программного алгоритма стабилизации на основе искусственного интеллекта, что позволяет делать чёткие снимки с 30-кратным гибридным приближением. Благодаря чувствительности сенсора до ISO 204800 камера способна создавать яркие и детализированные фотографии даже в самых сложных условиях освещения.

Благодаря складной конструкции роль фронтальной камеры в Huawei Mate Xs выполняет основная камера, что позволяет использовать все её возможности, ранее доступные только для сцен, находящихся по ту сторону экрана. Чтобы сделать селфи, пользователю достаточно сложить смартфон и использовать для настройки кадра один из экранов. Эту же особенность можно использовать при съёмке портретов — модель может смотреть на своё изображение одновременно с фотографом и принимать участие в создании снимков.

В сложенном состоянии место сгиба экрана защищено физическим зажимом, который легко отстегнуть нажатием на кнопку на боковой панели. Раскрытый смартфон предлагает пользователю просторный цельный экран, отлично подходящий для решения разных задач.

Huawei Mate Xs по умолчанию поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий отображать на экране сразу два приложения, которые могут при этом взаимодействовать друг с другом. Фрагменты текста, изображения и документы можно просто перетаскивать из окна в окно.

В нижней части экрана расположен док, в котором пользователь может размещать приложения для быстрого запуска. Когда на экране развёрнуты одновременно два приложения, пользователь может запустить третье, используя функцию плавающего окна, которая служит для выполнения небольших задач, например, ответов на текстовое сообщение, без необходимости закрывать текущие приложения.

Huawei Mate Xs работает под управлением EMUI10 — открытой проектной операционной системы на базе Android (Android Open Source Project-based OS), которая не только сочетает в себе улучшенную производительность и усиленную защиту данных, но и поддерживает функцию «Мультискрин», работу с несколькими экранами на базе распределённой технологии Huawei. Эта функция ликвидирует препятствия для обмена данными между устройствами на платформах Windows и Android. Она позволяет легко перемещать файлы между смартфоном Huawei Mate Xs и ноутбуками Huawei MateBook, а также управлять обеими системами с одного экрана.

Huawei Mate Xs станет одним из первых мобильных устройств Huawei, выпущенных в продажу с обновлённым магазином приложений Huawei AppGallery.

Платформа Huawei AppGallery открывает доступ к приложениям, которые полноценно используют все программные и аппаратные возможности мобильных устройств Huawei: от технологий HiAI, до уникальных коммуникационных, системных функций и функций безопасности.

Рекомендованная розничная цена Huawei Mate Xs составляет 2 499 евро.