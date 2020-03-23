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В России начат прием предзаказов на складные смартфоны Huawei Mate Xs. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявила о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate Xs в России. Huawei Mate Xs – новейшая разработка компании, оснащенная гибким складным безрамочным экраном, который позволяет переключаться между режимами смартфона и планшета.

Новый смартфон Huawei Mate Xs получил полный набор актуальных технологий: флагманский процессор Kirin 990 и тонкий корпус с механическим шарниром Falcon Wing. Huawei Mate Xs оснащён системой охлаждения с лопастями, которые обеспечивают эффективное отведение тепла, при этом позволяя устройству свободно сгибаться.

В сложенном состоянии Huawei Mate Xs представляет собой смартфон с двумя экранами с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. В развёрнутом виде смартфон превращается в 8-дюймовый планшет, подходящий для различных сценариев использования.

Huawei Mate Xs получил сверхчувствительную камеру Leica, состоящую из четырёх вертикально расположенных модулей. В состав камеры входят основной модуль 40 МП с широкоугольным объективом и диафрагмой f/1.8, модуль 16 МП со сверхширокоугольным объективом и диафрагмой f/2.2, модуль 8 МП с телеобъективом с диафрагмой f/2.4, оснащённый оптическим стабилизатором изображения, и 3D-модуль, отвечающий за измерение глубины сцены.

Благодаря складной конструкции роль фронтальной камеры в Huawei Mate Xs выполняет основная камера, что позволяет использовать все её возможности, ранее доступные только для основной камеры.

Huawei Mate Xs по умолчанию поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий отображать на экране сразу два приложения, которые могут при этом взаимодействовать друг с другом. Фрагменты текста, изображения и документы можно передвигать по экрану.

Предзаказ на новое устройство начнётся 27 марта 2020 года. Старт продаж – 31 марта. Смартфон можно будет приобрести в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Стоимость Huawei Mate Xs в России составит 199 999 рублей.

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