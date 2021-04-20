Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями

Huawei работает над тремя смартфонами с гибкими дисплеями, которые станут частью среднебюджетного сегмента и смогут похвастаться сравнительно невысокой ценой. Их появление запланировано на вторую половину 2021 г., и лидеру этого сегмента, Samsung, пока нечего предложить в качестве альтернативы.

Гибкие смартфоны подешевке

Компания Huawei планирует расширить собственный модельный ряд смартфонов с гибкими экранами как минимум тремя новыми моделями. По данным портала DigiTimes, все они будут стоить дешевле существующих гибких смартфонов, но насколько именно, пока остается неизвестным.

В настоящее время все смартфоны с гибкими экранами от крупных брендов, появившиеся с феврале 2019 г. с анонсом Samsung Galaxy Fold первого поколения, относятся к верхнему ценовому сегменту. К примеру, на 20 апреля 2020 г. Galaxy Z Fold 2 на российском рынке стоил 160 тыс. руб. Таким образом, ниша доступных смартфонов такого плана остается незанятой, и у Huawei есть шанс первой захватить ее.

По данным DigiTimes, новое трио Huawei увидит свет во второй половине 2021 г. Все их спецификации в настоящее время держатся в секрете, и даже нет информацию, какую прошивку они получат – ОС Android или же фирменную мобильную платформу Huawei Harmony OS, которая была анонсирована еще в августе 2019 г., но за неполные два года так и не добралась ни до одного мобильника компании. А вот сервисов Google на этих смартфонах не будет точно – из-за американских санкций Huawei не может устанавливать их и предлагает потребителям свою альтернативу под названием Huawei Media Services (HMS).

Mate X, первый опыт Huawei в разработке гибких смартфонов

Появление недорогих смартфонов со складными дисплеями, по прогнозам DigiTimes, может спровоцировать рост спроса на устройства такого класса. В 2021 г. объем их общемировых продаж может достичь 7 млн экземпляров, против 2,8 млн по итогам 2020 г. Пока это не очень высокие показатели с учетом того, что суммарно за весь 2020 г. производители реализовали 374 млн смартфонов (статистика IDC).

Кто составит конкуренцию

Основной игрок на рынке смартфонов с гибкими экранами по состоянию на апрель 2021 г. – это корейская компания Samsung с моделями Fold, Z Fold 2 и Z Flip. Все они относятся к премиум-сегменту, но если первые два – это «книжки» с большим внутренним экраном, то Z Flip имеет форм-фактор классической раскладушки. По данным портала SamMobile, Samsung работает над Z Fold 3 и Z Flip 2, премьера которых может состояться в июле 2021 г., но сама Samsung пока не подтверждает эту информацию.

Samsung Galaxy Z Flip

Компания Lenovo тоже заявила о своем интересе к рынку складных смартфонов, в ноябре 2019 г. выпустив раскладушку Razr 2019 в стиле всем известного телефона Razr V3, вышедшего в начале XXI века. В сентябре 2020 г. она показала его обновленную версию Razr 5G, которая в апреле 2021 г. появилась в свободной российской рознице.

Реинкарнация раскладушки Motorola Razr V3

Как пишет Digitimes, в ближайшее время свой первый смартфон с гибким экраном покажет и компания Asus. Сейчас она специализируется на игровых мобильниках. В марте 2021 г. складной смартфон, получивший название Mi Mix Fold, появился и в ассортименте компании Xiaomi.

Складные смартфоны Huawei

На момент публикации материала сама Huawei располагала тремя моделями смартфонов с гибкими дисплеями – все они вышли под ее собственным брендом и с одинаковым форм-фактором, и все стоят значительно дороже обычных моноблоков. Компания начала захват этого рынка с модели Mate X, дебютировавшей в феврале 2019 г. одновременно с Samsung Galaxy Fold первого поколения.

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Отличительная черта Mate X – это принцип раскрытия корпуса, при котором экран всегда остается доступен, то есть смартфон складывается пополам дисплеем наружу. Это позволило Huawei сэкономить на установке дополнительного дисплея, но повысило риск повреждения дисплея во время эксплуатации. До магазинов Mate X добрался лишь к ноябрю 2019 г. с ценой на уровне $2400 (183,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 апреля 2021 г.).

Mate X2, самый новый смартфон Huawei и гибким экраном

В конце февраля 2020 г. Huawei провела показ улучшенной версии Mate X – смартфона Mate Xs. Аппарат не изменился внешне, но получил новый более надежный шарнир Falcon Wing и двухслойную полиамидную пленку для защиты экрана (в Mate X используется однослойная). Смартфон построили на 7-нанометровом процессоре Kirin 990 5G собственной разработки Huawei и четверную основную камеру вместо тройной в оригинальном Mate X – параметры главных трех модулей не изменились, но к ним добавилась ToF-камера для замера глубины резкости.

В Европе Mate Xs вышел весной 2020 г. в единственной комплектации с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти по цене 2500 евро (230,3 тыс. руб.). Тогда же релиз смартфона состоялся в России, но в продажу на российском рынке он поступил по более демократичной цене – 200 тыс. руб.

Xiaomi Mi Mix Fold - почти близнец Mate X2

В последних числах февраля 2021 г. Huawei выпустила смартфон Mate X2, тоже сохранивший формат книжки, получивший два дисплея, что сделало его похожим на Samsung Galaxy Z Fold 2. В закрытом состоянии основной 8-дюймовый экран мобильника скрывается от глаз, но пользователю остается доступен второстепенный полноразмерный дисплей с диагональю 6,45 дюйма в классическом вертикальном исполнении.

На старте продаж Mate X2 оценивался в Китае в 18 тыс. юаней (210,8 тыс. руб.) за версию с 256 ГБ памяти и 19000 юаней (222,5 тыс. руб.) за 512 ГБ. В России Huawei его пока не продает.