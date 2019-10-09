Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены

Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 8 Pro с рекомендованной розничной ценой от 17 990 рублей. Став первым в линейке Xiaomi смартфоном, оснащённым камерой с разрешением 64 МП, Redmi Note 8 Pro получил 4 фотомодуля основной камеры и жидкостную систему охлаждения LiquidCool, что делает его идеальным выбором для всех любителей мобильной фотографии и игр, нуждающихся в качественных и надёжных устройствах по доступной цене. Также Xiaomi анонсировала старт продаж нескольких новинок экосистемы.

«Redmi Note — одна из самых популярных линеек смартфонов в семействе Xiaomi, завоевавшая сердца поклонников по всему миру благодаря высокой функциональности и инновационным технологиям, — сказал Юй Мань, глава подразделения Xiaomi в России и СНГ. — Новый смартфон Redmi Note 8 Pro стал отличной иллюстрацией нашего стремления открыть каждому пользователю доступ к передовым инновациям. Фанаты Xiaomi в России с нетерпением ждали выхода этой модели, и мы рады объявить, что их ожидание окончено».

Новый смартфон Redmi Note 8 Pro получил четыре фотомодуля основной камеры. Высокое разрешение основной камеры 64 МП позволяет получать качественные снимки, пригодные для печати фотографий формата до 326 см в высоту. Технология Super Pixel 1,6 мкм 4 в 1 позволяет матрице захватывать больше света и делать яркие и контрастные ночные кадры. Дополняют картину сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 МП и углом зрения 120°, и 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины кадра, превращающие смартфон в универсальный инструмент для творчества и самовыражения.

Фронтальная камера Redmi Note 8 Pro, имеющая разрешение 20 МП, получила интеллектуальную технологию обработки изображений, позволяющую получать идеальные автопортреты в самых разнообразных ситуациях и условиях освещения, а также разблокировать экран с помощью функции распознавания лиц.

Новый Redmi Note 8 Pro оснащён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое покрывает обе стороны корпуса, защищая смартфон от царапин и падений. Для дополнительной устойчивости к внешним воздействиям устройство получило защиту по стандарту IP52, что позволяет пользователям не бояться попадания внутрь капель дождя, пота или пыли.

Полноэкранный дисплей с каплевидным вырезом, диагональю 6,53 дюйма и разрешением FHD+ благодаря тонким рамкам покрывает 91,4% фронтальной поверхности устройства. Функция фильтрации синей составляющей подсветки, сертифицированная компанией TÜV Rheinland, снижает утомляемость глаз при длительной работе с экраном в вечернее время. Несмотря на большой экран, смартфон удобно держать в руке благодаря глянцевой рамке и изящно искривлённым граням корпуса. Три варианта расцветки («Минеральный серый», «Жемчужный белый» и «Хвойный зелёный») позволяют подобрать устройство, удачно подчёркивающее индивидуальный стиль пользователя.

Смартфон Redmi Note 8 Pro оснащён новейшим 8-ядерным процессором MediaTek Helio G90T, работающим на частоте до 2,05 ГГц, что позволяет ему справляться с ресурсоёмкими задачами и при этом работать в течение целого дня. В свою очередь графический модуль Arm Mali-G76 3EEMC4 с тактовой частотой 800 МГц, обеспечивающий выполнение задач ИИ с производительностью до 1 TMAC, гарантирует качественное воспроизведение видео в играх с насыщенной графикой. Кроме того, новый смартфон впервые в линейке Redmi Note получил систему жидкостного охлаждения LiquidCool, которая позволяет использовать всю вычислительную мощь процессора без риска перегрева корпуса и внутренних компонентов.

Redmi Note 8 Pro получил дополнительную антенну WiFi X, обеспечивающую более надёжное подключение к беспроводным сетям, а также динамики 1217SLS с умным усилителем мощности Smart PA для незабываемого мощного звучания.

Новый Redmi Note 8 Pro получил батарею с впечатляющей ёмкостью 4500 мА∙ч — самую мощную за всю историю этой линейки. Целый набор вспомогательных технологий, среди которых энергосберегающий режим и интеллектуальный алгоритм регулировки яркости экрана позволяют смартфону работать продолжительное время без необходимости подзарядки.

Заслуживают внимания и технология быстрой зарядки с мощностью 18 Вт, разъём USB Type-C, многофункциональный интерфейс NFC, инфракрасный порт и 3,5 мм разъём для проводных наушников.

Смартфон Redmi Note 8 Pro в цветах «Минеральный серый», «Жемчужный белый» и «Хвойный зелёный» будет продаваться по цене 17 990 рублей за версию 6 ГБ + 64 ГБ и 19 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ.

Продажи в России начнутся с 17 октября. Redmi Note 8 Pro можно будет приобрести в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у всех розничных партнеров. С 10 по 17 октября товар будет в ограниченной партии доступен в онлайн-магазине Mi.com. Кроме того, каждый, кто с 10 по 17 октября оформить предварительный заказ на Redmi Note 8 Pro у любого официального розничного партнера, получит в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Также Xiaomi анонсировала несколько новых экосистемных продуктов, среди которых аккумулятор беспроводной зарядки Mi Wireless Power Bank, фен Mi Ionic Hair Dryer, а также дорожные чемоданы Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” и Xiaomi Luggage Classic 20”.

Mi Wireless Power Bank обладает емкостью 10 000 мА∙ч, поддерживает стандарт Qi и обладает портами USB-A и USB-C. Это позволяет аккумулятору одновременно заряжать до трех совместимых устройств. Стоимость Mi Wireless Power Bank составила 2690 рублей, в продажу товар поступит 15 октября и будет доступен в AliExpress Tmall, в онлайн-магазине Mi.com, а также у всех розничных партнеров.

Mi Ionic Hair Dryer – ионизирующий фен с быстрой сушкой и гидрадации волос. Устройство обладает минималистичным дизайном и оснащается системой защиты от тепловых травм волос. Товар появится в магазинах в начале ноября по цене 3490 рублей и будет доступен в AliExpress Tmall, в онлайн-магазине Mi.com, а также у всех розничных партнеров.

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” – премиальный дорожный чемодан, выполненный из аэрокосмического сплава алюминия и магния. Он надежно защитит ваш багаж и стильно дополнит ваш облик. Xiaomi Luggage Classic 20” – элегантный дорожный чемодан из поликарбоната от немецкого производителя Coverstro, отличающийся солидной вместительностью и прочностью корпуса. Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” и Xiaomi Luggage Classic 20” начнут продаваться 15 октября по ценам 13 990 рублей и 4490 рублей соответственно. Доступны новинки будут в AliExpress Tmall, Wildberries, в онлайн-магазине Mi.com, а также у всех розничных партнеров.