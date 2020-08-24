В самых дорогих смартфонах и планшетах Samsung позеленели экраны. Перезагрузка и сброс настроек не помогают

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Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 Ultra и планшеты Galaxy Tab S7, вышедшие в России в конце августа 2020 г., содержат дефект, меняющий цветопередачу экрана – на определенных настройках на нем проявляется зеленоватый оттенок, мешающий работе с устройством. Samsung пока не решила проблему, и избавиться от нее самостоятельно пользователи не могут.

Флагманы Samsung поломались

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra столкнулись с проблемой некорректной работы дисплея. Экран мобильных устройств приобретает зеленоватый оттенок, нехарактерный для исправной работы любых типов матриц, включая AMOLED.

На аналогичный дефект стали жаловаться и пользователи премиальных планшетов Samsung Galaxy Tab S7. Они, как и смартфоны линейки Note 20, были анонсированы в первых числах августа 2020 г. и поступили в продажу на российском рынке 21 августа 2020 г. Стоимость Note 20 Ultra достигает 120 тыс. руб., а планшет Tab S7 стоит 70 или 80 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Проблема, как пишет ресурс SamMobile, носит массовый, но в то же время не глобальный характер, хотя пока и неизвестно, что вызывает ее. По данным этого портала, она проявляется исключительно на смартфонах Note 20 Ultra с процессором Qualcomm Snapdragon 865+, так что риск обнаружить зеленоватый экран у россиян пока практически нет. Данный мобильник на базе этого чипа продается только в США и Китае, тогда как в России, Европе и других регионах мира реализуются версии на процессоре Samsung Exynos 990.

Galaxy Note 20 Ultra сломался, едва поступив в продажу

Однако планшеты S7 работают на Snapdragon 865+ все без исключения, вне зависимости от региона распространения. Другими словами, зеленый экран может проявиться даже на устройствах, завезенных в Россию.

Решения нет

На момент публикации материала компания Samsung не комментировала наличие брака на своих топовых устройствах. Причина возникновения эффекта зеленого экрана, а также способы его устранения известны не были.

Самостоятельно решить проблему пока нельзя. Она сохраняется после перезагрузки, как и после возврата устройства к заводским настройкам.

Проявление дефекта на экране Galaxy Tab S7

Тем не менее, даже тот факт, что дефект проявляется исключительно на устройствах с чипом Qualcomm, пока не означает, что проблема носит аппаратный характер. Не исключено, что дело в программной части гаджетов – их прошивке, тем более что сравнительно недавно Samsung уже имела дело с подобной проблемой и тоже на премиальном мобильном устройстве.

Как Samsung боролась с дефектом

Зеленый экран преследует владельцев флагманских смартфонов Samsung 2020 модельного года с марта 2020 г. Проблема, как сообщал CNews, проявилась на смартфоне Galaxy S20 Ultra, самом дорогом в новой серии S20, дебютировавшей, как сообщал CNews, в феврале 2020 г. На момент публикации материала он стоил 100 тыс. руб. в минимальной комплектации.

Экран Galaxy S20 Ultra с зеленоватым оттенком (слева) и он же после устранения дефекта

На зеленый экран владельцы S20 Ultra стали жаловаться после мартовского обновления прошивки. Дефект можно было заметить при выборе частоты обновления экрана 120 Гц и установке яркости выше 25%. Также на его появление влиял низкий уровень заряда аккумулятора. Позже проблема проявилась и на других популярных устройствах Samsung – Note 8, Note 9, S9, S10 Lite и Note 10 Lite.

Samsung оперативно устранила проблему, выпустив соответствующий патч, но после его установки пользователи Galaxy S20 Ultra стали отмечать падение производительности своего смартфона на устройствах с чипом Exynos 990 (продаются в России) и быстрый разряд аккумулятора. В этом смартфоне установлена довольно большая АКБ емкостью 5000 мАч, которой после интеграции патча в прошивку стало хватать в среднем на четыре часа экранного времени. Кроме того, смартфон стал ощутимо нагреваться в зоне действия сетей LTE.

Не Samsung единой

С зеленым экраном сталкиваются не только владельцы гаджетов Samsung – проблема весьма распространена среди устройств, выпущенных в 2019 и 2020 гг. Дефект проявился даже на iPhone 11, вышедшем в сентябре 2019 г., но Apple достаточно быстро устранила его.

Но, несмотря на то, что с производителем или моделью процессора подобное никак не связано (в своих смартфонах Apple, к примеру, использует чипы собственной разработки), определенную связь между пострадавшими устройствами можно выявить. Перечисленные смартфоны Samsung и iPhone 11 – все это представители топового сегмента, как и дебютировавший осенью 2019 г. Google Pixel 4, у которого тоже была проблема с зеленым экраном.

Недорогой OnePlus Nord тоже подвержен проблеме зеленого экрана

Список устройств дополняет и флагманский OnePlus 8 образца весны 2020 г. И пока лишь OnePlus Nord, выпущенный, как сообщал CNews, в июле 2020 г., выделяется из общей массы – это смартфон среднего уровня. Между тем, проблема с зеленым экраном не обошла стороной и его.