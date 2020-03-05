Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung

5077

Смартфон Redmi Note 9 Pro из бюджетного сегмента по результатам тестирования в популярном бенчмарке Geekbench смог сравниться с флагманом 2018 г. Samsung Galaxy S9 и в ряде тестов опередить Galaxy Note 9. До премьеры смартфона осталась одна неделя.



Наравне с флагманами

Компания Xiaomi готовит к релизу новые бюджетные смартфоны Redmi Note 9 и Note 9 Pro, которые заменят собой восьмое поколение серии, вышедшее в августе 2019 г. Старшая модель продемонстрировала производительность на уровне ряда флагманов компании Samsung по результатам замеров в бенчмарке Geekbench.

Возможности смартфона Redmi Note 9 Pro оказались на уровне Samsung Galaxy S9, вышедшего весной 2018 г. и до сих пор продающегося в России по цене от 35 тыс. руб. На сайте официальном сайте Samsung указана еще более высокая его стоимость – 60 тыс. руб.

Redmi Note 9 Pro получит новый дизайн и позволит сэкономить на покупке флагмана

В одноядерном режиме, как пишет GSMArena, новый бюджетник Xiaomi набирает 569 баллов , тогда как в многоядерном его результат составил 1755 баллов. Galaxy S9 в версии на процессоре Samsung Exynos 9810 (именно такая продается в России) получил 602 балла в одноядерном режиме и 1888 баллов в многоядерном. Примечательно, что бизнес-флагман Galaxy Note 9, дебютировавший немного позже S9 и получивший идентичный чип, в одноядерном режиме выдает 481 балл. В многоядерном тесте он лишь ненамного опережает Redmi Note 9 Pro с результатом 1934 балла.

Релиз и стоимость

Премьера Redmi Note 9 Pro и обычного Redmi Note 9 состоится в Индии 12 марта 2020 г. в рамках специального онлайн-мероприятия. Xiaomi отказалась от проведения традиционной офлайн-презентации из-за эпидемии коронавируса, которая также повлияла на отмену целого ряда крупных выставок, включая Mobile World Congress 2020. Стоимость смартфонов и дата их поступления в продажу на момент публикации материала известны не были, но линейка Redmi состоит исключительно из доступных устройств, в том числе и флагманских.

Технические подробности

Xiaomi пока не раскрывает спецификации Redmi Note 9 Pro, как и обычного Redmi Note 9, однако в базе Geekbench есть определенные сведения об электронике старшей версии. Смартфону приписывают наличие 6 ГБ оперативной памяти и некоего 8-ядерного процессора с частотой до 1,8 ГГц. Поскольку в современных смартфонах Redmi Xiaomi чаще всего использует чипы Qualcomm, то, вероятно, данная модель будет построена на Snapdragon 720G.

Замеры производительности новинки Xiaomi

По информации портала TechDroider, Redmi Note 9 Pro получит основную камеру, состоящую их четырех модулей, которая, в отличие линейки Redmi Note 8, будет расположена не в левом верхнем углу задней панели, а практически в ее центре. Основной сенсор должен получить разрешение 64 МП, но программно в смартфоне будет реализована съемка в 108-мегапиксельном формате. Параметры остальных камер, включая фронтальную, на момент публикации материала оставались неизвестными.

Из коробки Redmi Note 9 Pro будет работать на Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 11. Не исключена поддержка быстрой зарядки: в Redmi Note 8 присутствует 18-ваттная, а не так давно Xiaomi сертифицировала блок питания MDY-11-EM мощностью 22,5 Вт.

Результаты тестирования Samsung Galaxy S9

Также стоит обратить внимание на отсутствие на задней панели Redmi Note 9 Pro сканера отпечатков пальцев. Xiaomi могла переместить его на боковой торец или встроить в экран, или же в этой модели его вообще может не оказаться.

Пять поколений за два года

Линейка Redmi Note – одна из самых активно обновляемых в модельном ряду Xiaomi. За последние два года она успела сменить пять поколений.

Смартфон Redmi Note 5 вместе с Pro-версией вышел в феврале 2018 г., а во второй половине 2018 г. свет увидели Redmi Note 6 и 6 Pro. Это были последние смартфоны линейки, которые Xiaomi выпустила в составе основного бренда.

Самый первый Xiaomi Redmi Note. Дата релиза - март 2014 года

В начале января 2019 г. Redmi была выделена в отдельную компанию, и практически сразу после этого состоялся дебют Redmi Note 7, завоевавшего популярность в большинстве стран мира за счет невысокой стоимости и возможностей, которых на момент его релиза не было в большинстве смартфонов по схожей цене. В России смартфон, как сообщал CNews, вышел в апреле 2019 г.

Восьмое поколение линейки Redmi Note было представлено в конце лета 2019 г. Традиционно оно состояло из обычного Note 8 и его Pro-модификации с более высокой производительностью и усовершенствованным набором камер. До России смартфоны добрались в октябре 2019 г.

Также к середине осени 2019 г. серию пополнила модель Redmi Note 8T. Она получила поддержку более быстрой зарядки, чем в обычном Redmi Note 8, NFC и ряд других отличий от этой модели.