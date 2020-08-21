В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20

«Связной» подвел итоги предзаказов на линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20, и объявил о старте продаж в своем интернет-магазине.

Как и по результатам первой недели предзаказов, абсолютным лидером стала модель Note 20 Ultra, на которую пришлось 83% от общего количества предварительных заявок. Galaxy Note 20 выбрали всего 17% покупателей. При выборе Galaxy Note20 Ultra, 60% покупателей отдает предпочтение моделям в бронзовом цвете. Еще 37% предзаказов пришлись на черный цвет и 13% на белый.

44% предзаказов моделей Note 20 пришлись на цветовое решение графит, далее по популярности следуют бронзовый и мятный цвета.

«Результаты предзаказов на новинки оправдали наши ожидания. Линейка Note является нишевой, которая всегда пользуется высоким спросом особенно на старте продаж», — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Наибольшее количество предзаказов традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В топ-5 городов по числу оформленных предзаказов также входят Краснодар, Хабаровск и Самара.

Стоимость Galaxy Note20 Ultra составляет 99990 руб. за версию 256 ГБ и 119990 руб. за версию 512 ГБ. Смартфон Galaxy Note20 стоит 79990 руб. за версию 256 ГБ. Для покупателей действует рассрочка сроком до 36 месяцев и trade-in. При покупке Note 20 и Note 20 Ultra поклонники Samsung получат в подарок наушники Galaxy Buds+ и Galaxy Buds Live соответственно. Кроме того, при покупке планшета Galaxy Tab S7+ и S7 покупатель получает в подарок чехол-клавиатуру, а подарком к умным часам Galaxy Watch3 45 mm и 41 mm станет дополнительный кожаный ремешок Stitch Leather Band.