Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

Восьмилетняя жительница Индии погибла из-за взрыва смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Pro в ее руках. Девочка получила серьезные травмы лица, перелом кисти и лишилась пальцев на одной руке. Ведется расследование происшествия, Xiaomi от комментариев воздерживается.

«Фаталити» от Xiaomi

Смартфон Redmi Note 5 Pro компании Xiaomi стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии по имени Адитьяшри (Adithyashree). Как пишет портал GizmoChina, он взорвался у нее в руках, и последствий взрыва Адитьяшри не пережила.

По информации судмедэкспертов, участвующих в расследовании происшествия, во время взрыва смартфон не находился на подзарядке, но все же по каким-то причинам перегрелся, что и привело к взрыву. Нельзя исключать, что в телефоне могла использоваться неоригинальная батарея – Redmi Note 5 Pro появился более пяти лет назад, в феврале 2018 г., и всего через полгода Xiaomi заменила его на Redmi Note 6 Pro. Вполне может оказаться, что оригинальный аккумулятор со временем был заменен на аналог, но следствие это пока не подтверждает.

В России смартфоны Xiaomi чрезвычайно популярны. В конце лета 2022 г. они удерживали 42% российского рынка, заняв нишу, высвободившуюся после ухода Apple и Samsung.

Травмы, несовместимые с жизнью

Взрыв Redmi Note 5 Pro, по информации полиции, нанес Адитьяшри тяжелейшие травмы. Девочка получила перелом ладони, лишилась пальцев на правой руке, к тому же осколки смартфона и огонь очень сильно повредили ее лицо.

Фото: Xiaomi Redmi Note 5 Pro выглядит вполне безобидно. Но в нем, как и в любом другом смартфоне есть взрывоопасный аккумулятор

По словам Ашока Кумара (Ashok Kumar), отца Адитьяшри, его дочь и бабушка были дома, когда произошел инцидент. Сообщается, что бабушка сообщила полиции, что ребенок играл в игру на своем мобильном телефоне, лежа под одеялом. Она пошла на кухню за едой и, вернувшись, услышала громкий взрыв, после чего обнаружила свою внучку, лежащую в луже крови.

Вторая версия происшествия – перегрев телефона в результате длительного просмотра видео.

Докопаться до сути

Погибшая Адитьяшри училась в третьем классе в школе Christ New Life School в Тирувилвамале (Индия). Ее отец обратился к властям с просьбой провести тщательное расследование инцидента.

Как пишет GizmoChina, полиция приступила к расследованию и работает над установлением причины неисправности мобильного телефона. К процессу подключились и судмедэкперты, уже собравшие осколки уничтоженного смартфона для дальнейшего изучения. Не исключено, что они смогут предоставить следствию ценную информацию.

Xiaomi со своей стороны пока не делала официальных заявлений по поводу случившейся трагедии. Неизвестно, станет ли она помогать семье Адитьяшри и участвовать в расследовании.

Ситуация из ряда вон

Смартфоны Xiaomi взрываются очень нечасто по сравнению с мобильниками других брендов, о чем свидетельствует минимальное количество публикаций в Сети на эту тему. Тем не менее, подобные инциденты все же случаются – например, в Китае в сентябре 2016 г. смартфон Xiaomi Mi 4c загорелся в кармане брюк владельца. На тот раз обошлось без летального исхода, хотя последствия все же были – пользователь получил ожоги ягодиц третьей степени.

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В июле 2016 г. стало известно о взрыве смартфона Xiaomi Mi 4i в Индии. Он самовоспламенился, находясь в руках владельца и при этом будучи подключенным к зарядному устройству. Пользователь успел отбросить устройство и поэтому отделался испугом, сумев избежать травм.

Бренд – не главное

Как показала многолетняя мировая практика пользования смартфонами, взорваться может любой мобильник, вне зависимости от бренда или страны, в которой он эксплуатируется. Например, в июле 2019 г. смартфон Apple iPhone 6 начал гореть в руках 11-летней девочки, проживающей в Калифорнии (США), По счастливому стечению обстоятельств, в этот раз происшествие обошлось без жертв.

Смартфоны компании OnePlus, которые она сама ранее называла «убийцами флагманов», на деле являются потенциальными убийцами своих владельцев. Таковым по праву можно считать бюджетный OnePlus Nord 2, который всего за пару месяцев с момента своего релиза в июле 2021 г. почти сумел побить рекорд «легендарного» Samsung Galaxy Note 7 по частоте самовозгораний.

Первый случай самоуничтожения Nord 2 был зафиксирован в начале августа 2021 г. в Индии. Мобильник взорвался и загорелся, когда его владелица ехала на велосипеде, в результате чего она не справилась с управлением, упала и получила травмы.

10 августа 2021 г. поступило еще одно сообщение о взрыве Nord 2, и снова из Индии. На этот раз мобильник загорелся в руках госслужащего, получившего его в подарок от сына. Пострадавший тоже получил ожоги.

Третий Nord 2 взорвался в Индии в первой половине сентября 2021 г., а четвертый – в начале ноября 2021 г.

Что до упомянутого Galaxy Note 7, то этот смартфон с легкостью сжигал дома, квартиры и машины своих владельцев и даже успел без предупреждения взорваться в руках шестилетнего ребенка. Причиной тому стал просчет при разработке конструкции его аккумулятора, что приводило к его повреждению и воспламенению. Samsung понесла миллиарды долларов убытков и гигантский репутационный урон, а том-менеджмент компании даже был вынужден встать на колени и попросить у всего мира прощения.