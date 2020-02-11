Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – новейших смартфонов серий Galaxy, предлагающих возможности флагманов для широкого круга пользователей.

Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite сохраняют ключевые функции серии Galaxy, такие как иммерсивный дисплей, мощный AI аккумулятор с возможностью сверхбыстрой зарядки, систему камер для профессиональной съемки и производительность на уровне флагманов.

Модель Galaxy S10 Lite предназначена для пользователей, которым важно cохранять на фото и видео яркие моменты своей жизни и делиться ими с окружающими, используя инновационные технологии камеры.

Объектив для макросъёмки 5 МП, позволит сфотографировать объект более детализировано, даже если он находится в 4 см от объектива; основная камера 48 МП, с оптической суперстабилизацией видео делает чёткие и яркие снимки даже ночью, а также снимает плавные видео; ультраширокоугольная камера 12 МП, предоставит возможность создать панорамные снимки с углом обзора 123 градуса.

Galaxy Note10 Lite – полезный инструмент для продуктивной работы в любом месте и в любое время благодаря широким функциям многозадачности и перу S Pen. Встроенная поддержка Bluetooth позволяет использовать электронное перо в качестве пульта для дистанционного управления камерой, музыкальным плеером или переключения слайдов презентации; S Pen предоставляет возможность удобно редактировать записи и преобразовывать рукописные замети в печатный текст. Тонкий 0,7-мм кончик пера поддерживает 4096 уровней нажатия для точного и плавного перемещения пера, полностью имитируя процесс письма на бумаге обычной ручкой.

AR-зарисовка открывает большой простор для творчества, позволяя рисовать в пространстве или зафиксировать элементы дополненной реальности на лице.

Новинки доступны в официальных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 44 990 руб. для Galaxy S10 Lite в перламутровом, черном и синем цвете и 39 990 руб. для Note10 Lite в цветах аура, черный и красный.