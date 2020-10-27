Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео

TCL показала работу первого в мире прототипа смартфона с рулонным экраном. Серийные смартфоны подобного рода могут увидеть свет в самом ближайшем будущем, и основным конкурентом TCL в этом сегменте станет компания LG, тоже работающая над подобным устройством.

Смартфон-рулон

Компания TCL, до августа 2020 г. владевшая брендом BlackBerry, работает над смартфоном, способным сворачиваться в рулон. В настоящее время уже существует первый полностью функциональный его прототип, работа которого, как пишет портал GizChina, попала на видео.

Впервые TCL заявила о своих планах по созданию принципиально нового форм-фактора современных смартфонов еще в январе 2020 г. на выставке потребительской электроники CES 2020. На тот момент времени у нее не было ни прототипов, ни концептов.

На выставке IFA 2020, состоявшейся в сентябре 2020 г., представители TCL вновь напомнили о существовании у нее подобной технологии, но заявили, что до конца 2020 г. точно не будут выводить на рынок устройства с подобными дисплеями.

Возможно, итоговый вариант дизайна рулонного смартфона TCL

После появления в интернете ролика с демонстрацией работы таких экранов сентябрьское высказывании TCL прокомменировал ведущий аналитик DisplaySearch Росс Янг (Ross Young). Он сказал, что начать производство устройств с экранами-рулонами хочет не только TCL, и добавил, что ждать появления таких гаджетов долго не придется.

Как работает экран

Дисплей, используемый в прототипе TCL – это OLED-панель. По информации портала MSPowerUser, TCL «печатает» такие экраны при помощи специальных «струйных принтеров» на гибкой подложке.

Демонстрация работы рулонного экрана TCL

В скрученном состоянии диагональ рабочей поверхности экрана составляет 4,5 дюйма, что существенно меньше в сравнении с дисплеями современных смартфонов. Например, даже у iPhone 12 mini, которым Apple похвасталась в середине октября 2020 г., диагональ экрана равна 5,4 дюйма.

В то же время в раскрытом состоянии экран мобильника TCL увеличивается до 6,7 дюйма по диагонали. Это уже сопоставимо с экраном iPhone 12 Pro Max.

Смартфон TCL со всех сторон

По заявлениям представителей TCL, на текущем этапе разработки этапе они смогли повысить долговечность экрана до существенных показателей. Одна такая панель выдерживает как минимум 200 тыс. сворачиваний и развертываний – ровно такой же показатель надежности демонстрируют смартфоны Samsung Galaxy Fold и Z Fold 2 со складными экранами.

Технические характеристики своего грядущего смартфона TCL раскрывать не стала. Она также не уточнила, под каким именно брендом она планирует выпускать ее – в список марок, которыми она владеет, входят Alcatel, Thomson и Palm.

Основной потенциальный конкурент

Над смартфоном, экран которого можно сворачивать, работает и южнокорейская компания LG. Как сообщал CNews, еще в конце декабря 2018 г. она запатентовала такой мобильник, основанный на технологии ROLED.

Концеит рулонного смартфона LG

ROLED – это собственная разработка LG, технология, позволяющая производить сверхгибкие экраны. Изначально она создавалась для супертонких телевизоров, которые можно свернуть, словно холст, положить в тубус и убрать на хранение, чтобы не занимал место.

В начале июля 2020 г. корейский портал Thelec сообщил, что LG запустила производство прототипов своего рулонного смартфона на собственном заводе в Корее. Он утверждал, что экраны LG поставляет не ее «дочка» LG Display, а китайская компания BOE.

LG Signature OLED TV

Сама LG информацию о запуске производства и подключении к нему BOE на момент публикации материала не комментировала. Между тем, в ее распоряжении уже есть одно серийное устройство с рулонным экраном, которое можно приобрести. Это телевизор Signature OLED TV R с экраном ROLED, презентация которого состоялась в январе 2019 г. на CES 2019. Он поступил в продажу в октябре 2020 г. по цене $87 тыс. (6,64 млн руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2020 г.).

Другие суперэкраны TCL

Китайский вендор создает не только рулонный экран, но и панель, способную оставить в прошлом дисплеи LCD и E-ink. Она получила название NXTPAPER, и TCL показала ее, как сообщал CNews, в начале сентября 2020 г.

Экраны NXTPAPER не нуждаются в подсветке и безвреден для глаз. Они предназначены для мобильных устройств, особенно для ридеров и планшетов, но пока TCL не говорит о сроках начала массового производства таких панелей.

Прототип планшета с экраном NXTPAPER

TCL сравнила NXTPAPER с экранами на электронных чернилах (E-ink), заявив, что их разработка обладает на 25% более высокой контрастностью. Также она отметила, что NXTPAPER могут использоваться для просмотра видео. Также TCL уточнила, что экраны нового типа смогут формировать полноцветное изображение в разрешении Full HD (1920х1080 точек). Количество отображаемых ими оттенков она предпочла не раскрывать.

Без сравнения ЖК-панелями тоже не обошлось – по официальным данным, матрицы NXTPAPER на 35% тоньше и на 65% более энергоэффективны.