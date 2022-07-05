Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются

Samsung сокращает закупку ЖК-панелей

Samsung приостановила закупку жидкокристаллических панелей (ЖК, LCD) из-за низкого спроса на телевизоры, пишет южнокорейское издание TheElec.

Уведомления о сокращении объема закупок, по данным источника, компания разослала своим партнерам – производителям дисплеев для телевизоров, ноутбуков и прочей видеотехники – в середине июня 2022 г. В их числе китайские BOE, CSOT (TCL), HKC, Innolux и тайваньская AUO.

Возобновление закупок ожидается к концу июля 2022 г. Однако, как отмечает TheElec, пауза может затянуться, если только внушительные складские запасы ТВ-техники Samsung резко не сократятся, что не слишком-то вероятно с учетом падающего спроса на такого рода технику.

Samsung поставила закупки ЖК-панелей на паузу

Ранее руководство бизнеса по производству телевизоров Samsung скорректировало планы по выпуску продукции на 2022 г. с первоначальных 45 млн штук до 40 млн.

При этом сразу несколько аналитических фирм, таких как Omdia и Display Supply Chain Consultants, изменили собственный прогноз по объемам закупок ЖК-панелей компанией Samsung. Если раньше эксперты ожидали, что южнокорейскому гиганту понадобится около 53-54 млн единиц продукции, то теперь, по их мнению, данный показатель сократится на 10 млн единиц, до 44 млн панелей.

Переподстраховались

По итогам 2021 г. Samsung отгрузила 50 млн телевизоров, на 10% больше в сравнении с показателями аналогичного периода 2020 г. В 2021 г. фирма усиленно наращивала поставки, опасаясь повторного возникновения логистических проблем глобального масштаба, каковые настигли бизнес в 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции covid-19.

План Samsung предполагал формирование значительных складских запасов продукции в различных точках планеты, чтобы в случае новых сбоев в логистике иметь возможность в регионах собственного присутствия спокойно торговать техникой и не решать проблемы с доставкой.

Согласно данным TrendForce, в 2021 г. глобальный рынок телевизоров сократился на 3,3% год к году, до 210 млн единиц техники. Omdia в своем исследовании назвала Samsung крупнейшим мировым производителем телевизоров, доля которого на рынке составила 19,8% в штуках и 29,5% в денежном выражении.

Однако в первой половине 2022 г. спрос на телевизоры начал снижаться еще более ощутимо, и розничные продажи соответствующей техники сократились в Северной Америке и Европе. Текущих складских запасов ТВ-продукции, сформированных Samsung, по информации источника, хватит на 16 недель (чуть больше 3,5 месяца). В период до пандемии компания держала данный показатель на уровне 7-9 недель.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что Samsung прекратил выпуск своих ТВ на собственном заводе в Калужской области из-за проблем с логистикой и невозможностью ввоза на территорию России необходимых комплектующих.

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В начале июня 2022 г. стало известно о частичном возобновлении работы завода. Вся произведенная на нем техника должна была пойти на экспорт в близлежащие страны, включая Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Пострадает не только Samsung

Другие крупные производители телевизоров, такие как LG, TCL и Sony, также скорректировали годовые планы по поставкам в пользу уменьшения объема отгрузки готовой продукции и сократили закупки ЖК-панелей.

По данным Omdia, на начало июня 2022 г. средняя загруженность предприятий по производству ЖК-панелей составляла около 77% (падение на 4,5% в сравнении с маем 2022 г.). Это худший показатель последних пяти лет.

Как отмечает TheElec, поставщикам ЖК-панелей следует ожидать снижения прибыльности бизнеса в связи с падением цен на продукцию в силу низкого спроса. LG Display, подразделению другого южнокорейского технологического гиганта, специализирующемуся на производстве дисплеев, и вовсе грозят убытки, причем второй квартал подряд.

Свои LCD Samsung больше не нужны

Ранее издание BusinessKorea сообщило о том, что Samsung Display до конца июня 2022 г. полностью свернет производство ЖК-панелей, предназначенных для использования в телевизорах, на своем заводе L8-2 и продаст оборудование заинтересованным китайским и тайваньским компаниям.

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Samsung отказывается от технологии производства дисплеев на базе жидких кристаллов (LCD) в пользу более современных, «продвинутых» и дорогих технологий – органических светодиодов (OLED) и квантовых точек (QD-LED).

По мнению отраслевых экспертов, Samsung переоборудует освободившуюся площадку именно под выпуск QD-LED-экранов – в ноябре 2021 г. подобное уже произошло с производственной линией L8-1.