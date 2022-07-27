Телевизоры больше не нужны. В мире катастрофический обвал спроса на ТВ

Мировые поставки телевизоров по итогам II квартала 2022 г. упали на 7% год к году. Вторая половина года, обычно наиболее прибыльная для производителей ТВ, едва ли улучшит ситуацию – эксперты TrendForce прогнозируют почти 4-процентный совокупный обвал. Они связывают это с локдаунами в Китае, инфляцией в США и Европе, а также с конфликтом между Россией и Украиной.

Телевизоры перестали покупать

В мире зафиксирован внезапный спад продаж телевизоров. По информации аналитической компании TrendForce, во II квартале 2022 г. было реализовано на 7% телевизоров меньше, чем годом ранее.

За отчетный период производители отгрузили суммарно 45,17 млн панелей. Аналитики TrendForce утверждают, что это нехарактерно мало для второго квартала, если сравнивать с предыдущими годами. Даже на фоне показателей первой четверти 2022 г. спад очень заметен – на уровне 5%.

Причин происходящему на рынке смарт-ТВ несколько, но все они вполне очевидны, с учетом происходящего в мире. В отчете TrendForce на первом месте стоит рост инфляции в Европе и США, на втором – регулярные локдауны в Китае из-за COVID-19. Они мешают не только производству телевизоров, поскольку закрываются целые заводы, но и их реализации – магазины тоже перестают работать.

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В отчете TrendForce упоминаются только эти три региона, поскольку в мире они считаются основными рынками сбыта телевизоров. Проблемы, с которыми они столкнулись, в итоге повлияли на результаты мирового рынка ТВ.

Негативные последствия спецоперации

Третья причина сокращения отгрузок смарт-ТВ, указанная в отчете TrendForce – это конфликт между Россией и Украиной. В итоге, с учетом инфляции в Европе и США и локдаунов в Китае, в первом полугодии 2022 г. поставки телевизоров просели на 5,8% год к году – до 92,72 млн. Все это приводит к росту складских запасов.

Второе полугодие, как правило, наиболее маржинальное для производителей телевизоров, в 2022 г. может таковым не оказаться. Эксперты увязывают это все с теми же мировыми событиями.

По их новому прогнозу, всего в 2022 г. будет продано в пределах 202 млн телевизоров. Если он сбудется, в итоге рынок сократится на 3,8% год к году. Более того, это еще оптимистичные подсчеты – в TrendForce не сомневаются в высокой вероятности просадки рынка до 200 млн устройств.

Южная Корея в числе пострадавших

В сегменте смарт-ТВ и обычных телевизоров много брендов, в том числе и региональных, но среди них выделяются два, являющиеся одними из мировых лидеров. Это южно-корейские компании Samsung и LG. Согласно статистике Statista.com, в 2021 г. у Samsung было 19,8% мирового рынка, у LG – 12,8%, у китайской TCL – 11,5%. Пятерку лидеров замыкали Hisense (8,7%) и Xiaomi (6,1%).

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По подсчетам TrendForce, Samsung столкнулась с почти 30-процентным снижением продаж телевизоров во II квартале 2022 г. в сравнении результатами аналогичного периода 2022 г. С учетом того, что совокупная доля LG и Samsung приближается к 33%, столь стремительное падение стало потрясением для всего мирового рынка.

Мировой ТВ-рынок поделили между собой Китай и Южная Корея

Если прогнозы TrendForce относительно 202 млн или даже 200 млн проданных телевизоров по итогам года оправдаются, то сильнее других в этой ситуации пострадают именно LG и Samsung, поскольку они вдвоем занимают треть мирового рынка. У Samsung поставки могут упасть до 38 млн телевизоров или на 8% в годовом исчислении. LG придется констатировать падение на 11,6% до 25,74 млн ТВ.

В распоряжении Samsung есть несколько заводов по всему миру, в том числе и в России, под Калугой. В марте 2022 г. она остановила его из-за проблем с логистикой, но в июне 2022 г. он возобновил работу, хотя и лишь на экспорт. Его продукция будет поставляться в Россию через «параллельный» импорт. Не исключено, что остановка завода в итоге тоже отразится на годовых показателях Samsung.

Китаю тоже достанется

Пятерка лидеров на мировом рынке ТВ состоит из двух корейских и трех китайских компаний. И лишь одна из них имеет все шансы завершить 2022 г. с возросшими объемами продаж.

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Это компания Hisense, находящаяся на четвертой строчке в рейтинге. В TrendForce полагают, что в 2022 г. она отгрузит 22,76% млн телевизоров, что на 4,3% больше результатов 2021 г. В сочетании с проблемами у ее прямых конкурентов это даст ей возможность занять второе место после Samsung, опередив сразу и TCL, и LG.

Что касается TCL, то ее попытки захватить европейский и американский сегменты рынка ТВ пока тщетны. По данным TrendForce, на фоне слабых продаж в этих регионах ее поставки упадут на 3,6%, до 21,8 млн штук. Как и в 2021 г., на пятой строчке окажется Xiaomi – она поставит 13,06 млн телевизоров, примерно столько же, сколько и годом ранее.