«Ситилинк» усиливает направление геймерских мониторов

Российский онлайн-ритейлер «Ситилинк» расширяет свой ассортимент мониторов собственной торговой маркой. Новая линейка мониторов для гейминга Sunwind уже представлена на сайте ритейлера, компания планирует дальнейшее развитие этого направления. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Ассортимент «Ситилинка» в начале 2023 г. расширился двумя новыми игровыми моделями бренда Sunwind SUN-M24BA107 – 23,8 дюйма, с IPS-матрицей и частотой 165 Гц и Sunwind SUN-M27BA108 – 27 дюймов с разрешением 2К, с IPS-матрицей и частотой 144 Гц.

Во II квартале 2023 г. в ассортимент добавятся мониторы с частотой 100 Гц, которые займут ценовой сегмент между базовым офисным и начальным игровым. Также в III квартале 2023 г. планируется запуск еще пяти наименований с большими, чем в текущих линейках, диагоналями экрана.

«Потребитель позитивно встретил нашу продукцию. Мы видим положительные отзывы клиентов на мониторы – оценка на все модели на сайте выше 4,7. Благодаря расширению ассортимента Sunwind мы можем предлагать покупателям более бюджетные, но не уступающие по характеристикам товары в популярных категориях, – отметил Алексей Соколов, руководитель группы закупок «Периферия» «Ситилинка». – Мы прекрасно понимаем, что многие любители компьютерных игр пользуются устаревшими игровыми ПК, либо приобретают компьютеры с базовыми характеристиками. При этом они хотят получать более плавную картинку, чем позволяет офисный монитор. Поэтому мы развиваем модельный ряд так, чтобы покупатели могли подобрать монитор как для самых современных игр, так и из более бюджетных простых вариантов».

Сейчас всего на сайте представлено 20 моделей мониторов бренда в ценовой категории от 7290 руб. до 21 990 руб.. Стоимость игровых мониторов начинается от 12 тыс. руб. Более 80% клиентов, приобретающих игровые мониторы Sunwind – это розничные покупатели.

В 2023 г. Sunwind является наиболее популярным брендом игровых мониторов по продажам в штуках в «Ситилинке». В IV квартале 2022 г. бренд впервые вышел на первое место по продажам в данном сегменте, составив примерно четверть от всего объема продаж мониторов. По итогам 2022 г. самой популярной стала модель Sunwind – SUN-M27BG130 на 27 дюймов, разрешением 2К и частотой 165Гц.

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Первые модели мониторов Sunwind появились на сайте «Ситилинка» в середине 2020 г. В течение двух последующих лет ассортимент постепенно расширялся. Было выпущено более 30 моделей, удовлетворяющих большинству требований покупателей. Первые три модели игровых монитора Sunwind были представлены в сентябре 2022 г. К концу 2022 г. компания расширила каталог мониторов для геймеров до восьми моделей. В 2023 г. ассортимент продолжит пополняться.

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«Ситилинк» - российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги.