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Овсиенко Роман



19.12.2024 Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse 1
19.12.2022 diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica 1
17.08.2022 DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Овсиенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
ZIMAI Technology - Maibenben 11 1
Rombica 9 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 1
Skyworth Group - Metz 6 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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