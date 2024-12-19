Овсиенко Роман
|19.12.2024
|Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse 1
|19.12.2022
|diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica 1
|17.08.2022
|DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN 1
Овсиенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Rombica myBook Eclipse 1 1
|Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
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