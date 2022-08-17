DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель ноутбуков MAIBENBEN подписали дистрибьюторское соглашение. Уже сейчас Maibenben X558, одна из флагманских моделей, доступна для заказа. Более широкий ассортимент товаров бренда можно будет приобрести в октябре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

С 2013 г. под брендом MAIBENBEN выпускаются ноутбуки, в большинстве своем ориентированные на молодую аудиторию. Модельный ряд включает устройства для учебы, офисной работы и игр.

На сегодняшний день ноутбуки бренда продаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Сейчас у бренда более 700 учреждений сервисного обслуживания по всему мирy.

Роман Овсиенко, руководитель направления «Ноутбуки» в diHouse: «Соглашение с MAIBENBEN позволит нам предложить рынку высокотехнологичное оборудование с прогнозируемыми сроками поставки. Благодаря богатому ассортименту вендора у наших партнеров появятся новые интересные варианты при поиске качественной продукции».

Кирилл Раков, CMO MAIBENBEN Russia: «Мы всегда видели большой потенциал российского рынка и высоко ценим возможность предложить пользователям самые современные и в то же время доступные модели ноутбуков. Уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Открывшиеся перспективы соответствуют главной миссии компании — приносить пользу и делать людей по всему миру более счастливыми».

В планах MAIBENBEN предоставить российским пользователям широкую линейку ноутбуков со множеством различных моделей на любой вкус, а гарантийное обслуживание. В нескольких городах России уже функционируют девять авторизованных сервисных центров. В ближайшем будущем компания готовится расширить свое присутствие в стране и открыть центры в других регионах.

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Компания diHouse занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

MAIBENBEN — производитель ноутбуков для учебы, офисной работы и игр. Компания была основана в 2013 г. в Китае. Ноутбуки MAIBENBEN они продаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы.