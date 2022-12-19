diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала эксклюзивный дистрибьюторский договор с брендом Rombica на поставку ноутбуков. Модели серии myBook Eclipse уже доступны для заказа. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Главный фокус Rombica – производство потребительской электроники на каждый день. diHouse является официальным дистрибьютором Rombica с 2019 г.

Недавно бренд расширил ассортимент продукции и выпустил линейку функциональных ноутбуков для дома и офиса.

Широкий выбор конфигураций позволяет подобрать ноутбук с оптимальной производительностью. Доступны модели с двумя вариантами оперативной памяти на 8 и 16 ГБ, процессорами Intel Core i3, i5 Tiger Lake и Alder Lake, а также R5 Cezanne от AMD. В некоторых моделях присутствует возможность установки дополнительных модулей оперативной памяти или SSD диска. Единая для всех диагональ 15,6 дюйма и матрица FHD IPS гарантируют комфортную работу с графикой и цветом. Предусмотрена встроенная подсветка клавиатуры.

Rombica myBook Eclipse

На территории России представлено более 100 авторизованных сервисных центров, оказывающих квалифицированную помощь и техническую поддержку покупателям продуктов Rombica.

Роман Овсиенко, руководитель направления «Ноутбуки», diHouse: «Соглашение с Rombica позволит вывести на рынок оборудование с хорошим соотношением цена/качество, что актуально для потребителей на сегодняшний день. Благодаря расширению сотрудничества с вендором мы сможем предложить нашим партнерам новую альтернативную продукцию в сегменте ноутбуков для дома и офиса».

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Rombica – бренд техники родом из Сингапура. Бренд представлен в таких категориях как акустика, видеотехника, аксессуары, здоровье и уход, товары для дома и офиса. На территории России представлено более 150 авторизованных сервисных центров, оказывающих квалифицированную помощь и техническую поддержку покупателям продуктов Rombica.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.