Бренд laifen пополнил портфель diHouse

Компания diHouse объявила о пополнении своего портфеля новым брендом бытовой техники laifen. К заказу доступны фены, зубные щетки и бритвы.

В 2025 г. рынок гаджетов для красоты, здоровья и ухода за собой продолжает увеличиваться: сейчас его объем составляет более 630 млрд руб. с прогнозом роста более 6% процентов до 2030 г. Заметны тренды на увеличение производительности устройств, разработку компаниями собственных технологий, компактность и разнообразие конфигураций и насадок, позволяющих использовать технику в качестве замены салонным процедурам.

Роман Овсиенко, руководитель направления «Экосистемы» компании diHouse, сказал: «Мы рады представить бренд laifen нашим партнерам. Это стратегическое решение отвечает растущему спросу на высокотехнологичные устройства для ухода за собой. Рынок демонстрирует устойчивый рост, и, предлагая технику, отмеченную международными наградами, мы даем партнерам возможность укрепить позиции и увеличить доходность за счет актуального и востребованного ассортимента».

Фены laifen оснащены бесщеточным мотором, который отличается высокой эффективностью, долговечностью, низким уровнем шума до 59 дБ и мощностью до 115 тыс. оборотов в минуту. Они подойдут обладателям как коротких, так и длинных волос, а также детям, и обеспечат бережную сушку без перегрева благодаря использованию специальной технологии контроля температуры. Дополнительная особенность линейки фенов – широкий цветовой ряд и использование премиальных материалов.

Зубные щетки laifen оснащены технологией 2 в 1 и мотором собственной разработки: сочетание вибраций вверх и вниз обеспечивает более эффективную чистку с охватом большей площади, чем у конкурентных моделей. Мягкая щетина DuPont не травмирует десны и бережно очищает полость рта.

Бритвы laifen с линейным двигателем подходят для точного и комфортного бритья. Модельный ряд включает в себя устройства для корректировки формы бороды и обработки жесткой щетины. Корпус устройств с анодированным покрытием из алюминиевого сплава и защитой от влаги отличается долговечностью и безопасностью.