Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse

Партнерам diHouse доступна продукция новых брендов, появившихся в портфеле компании ‒ высокоскоростные фены Skyworth и электробритвы Metz. Устройства обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы укрепить свое положение среди конкурентов в этом сегменте и привлечь внимание еще большего количества пользователей. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Сегмент мелкой бытовой техники на российском рынке продолжает расти: за I полугодие 2024 г. было приобретено около 22,4 млн различных продуктов ‒ этот показатель на 28% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Категория фенов также показывает высокий рост: по данным аналитических агентств, за период с января по октябрь 2024 г. на российском рынке спрос на фены вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от фенов, категория электробритв отличается стабильным спросом, показывая небольшой рост.

Skyworth ‒ китайский бренд, основанный в 1988 г., занимается производством бытовой техники и электроники. В 2015 г. компания Skyworth приобрела компанию Metz и продолжила выпускать технику под одноименным брендом.

Роман Овсиенко, руководитель направления «Экосистемы» компании diHouse: «Российский рынок мелкой бытовой техники ‒ поле огромных возможностей для расширения географии продаж и продвижения товаров. Продукты брендов Skyworth и Metz ‒ это высококачественные и технологичные аксессуары для повседневного использования, которые подходят для высококонкурентного рынка, обладают большим потенциалом и удовлетворяют современным требованиям и самым высоким стандартам. Уникальный дизайн и функциональность устройств помогут им занять достойное место в нише, а партнерам ‒ расширить ассортимент и увеличить прибыль».