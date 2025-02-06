Продажи СТМ-батареек «М.Видео-Эльдорадо» выросли в восемь раз в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что за 2024 г. продажи батареек бренда Carrera, который эксклюзивно представлен в сети «М.Видео-Эльдорадо», выросли в восемь раз. В список брендов-лидеров по продажам в сегменте батареек также входят Kodak – рост спроса год к году в 1,7 раза и Rombica – в семь раз. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» продолжает реализацию благотворительных инициатив совместно с фондом «Красивые дети в красивом мире» и с 2025 г. запускает новую акцию. Теперь клиенты, приобретая батарейки Carrera, могут поддержать заповедники России и сохранить исчезающие виды животных: 5 руб. с каждой покупки батареек этого бренда с изображенным снежным барсом на упаковке перечисляется в фонд «Красивые дети в красивом мире». Символично, что нарисованное краснокнижное животное является маскотом всех совместных инициатив Группы и благотворительной организации.

Компания поддерживает экологические инициативы и организует акции, помогающие привлечь внимание к проблемам окружающей среды. На протяжении 11 лет с момента своего учреждения группой «М.Видео-Эльдорадо» фонд «Красивые дети в красивом мире» осуществляет деятельность по защите ценных природных территорий и редких представителей флоры и фауны – всего за эти годы организация поддержала 38 заповедников. Благодаря усилиям фонда предотвращено исчезновение и увеличена численность нескольких десятков видов растений и животных: от огромных серых китов и амурских тигров до крошечных летучих мышей.

Поддержка заповедников – важный шаг к сохранению экосистем, но не менее значимо и ответственное обращение с электронными отходами. Чтобы минимизировать вред окружающей среде, достаточно на регулярной основе сдавать использованные батарейки в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо» в специальные контейнеры, отмеченные знаком «утилизация батареек».

Кроме того, важной частью устойчивого развития «М.Видео-Эльдорадо» является программа по переработке батареек. Компания совместно с Ассоциацией «Электроника-Утилизация» в 2019 г. запустила федеральную программу утилизации использованных батареек. В этих двух программах участвует восемь крупнейших лицензированных заводов по переработке электронных отходов. В 2024 г. «М.Видео-Эльдорадо» отдала на переработку 4,9 млн батареек общим весом 99 тонн (это на 16% больше, чем в 2023 г.).