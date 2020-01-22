Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне выбирают беспроводную технику

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на беспроводные девайсы – смартфоны с возможностью беспроводной зарядки, беспроводные наушники, колонки, зарядные и носимые устройства, продажи которых достигли 240 млрд руб. по итогам 2019 г. Двузначную динамику продемонстрировали беспроводные зарядные устройства и портативная акустика, вдвое вырос спрос на носимые девайсы. 34% денежного объема рынка смартфонов заняли модели с возможностью беспроводной зарядки.

Продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки (стандарт Qi) в 2019 г. штуках увеличились на 30%, а доля таких устройств достигла в натуральном выражении 10% (около 3 млн штук) и немногим более трети рынка в деньгах (порядка 170 млрд руб.). В продажах сети «М.Видео» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 20% в штуках, что вдвое выше рыночных показателей. В денежном выражении на такие модели приходится чуть более 50%. Режим беспроводной зарядки поддерживают большинство актуальных флагманов и несколько моделей прошлых лет от наиболее популярных брендов: Apple, Samsung. Huawei, Xiaomi, Sony, ZTE, Nokia, LG, и др. Средняя стоимость смартфонов с интегрированной беспроводной зарядкой составляет около 57 тыс. руб. Самыми продаваемыми моделями 2019 г. с зарядкой Qi стали iPhone XR/X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 11, Samsung Galaxy S10/S10 Plus/S10e и Huawei P30 Pro. Функция становится всё более востребованной, поскольку позволяет не зависеть от проводов и разъемов, однако скорость зарядки при помощи аксессуара ниже, чем при проводном подключении к сети.

«Беспроводные устройства очевидно удобней проводных, что способствует их популярности – наушники не путаются в кармане, зарядки не теряются и не изнашиваются. Распространение технологий позволяет снизить их стоимость на этапе производства, и они из флагманских моделей кочуют в масс-маркет», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Спрос на беспроводные зарядные устройства увеличился год-к-году на 20% в натуральном выражении и 12% в денежном (до 750 млн руб.). Аксессуары компактны, защищены от перегрева и доступны – средняя стоимость составляет около 3 тыс. руб. Они совместимы не только со смартфонами, но также смарт-часами и наушниками, поддерживающими стандарт Qi (некоторые модели позволяют заряжать два девайса одновременно). Ежегодно ассортимент зарядных устройств расширяется, а наиболее популярными производителями 2019 г. стали Samsung, Rivercase, Belkin, InterStep, Deppa, Xiaomi, Huawei, Rombica и др.

С беспроводным соединением в России продаётся уже 30% наушников (около 6,3 млн пар), в деньгах доля достигла порядка 75% рынка (более 27 млрд руб.). В группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на наушники в штуках рос быстрее рынка и в штуках прибавил 11%, в денежном выражении увеличился схожими темпами с рынком. Сегмент наушников за 2019 г. увеличился в количественном выражении на 8% и в денежном на 55% благодаря растущей популярности моделей с подключением к источнику звука через Bluetooth, преимущественно автономных True Wireless и аксессуаров для комфортного занятия спортом. Полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее вчетверо, они становятся доступнее благодаря расширению ассортимента. На развитие Bluetooth-сегмента влияет частичный отказ производителей смартфонов от стандартных разъемов для наушников.

На 20% в штучном выражении и 22% в денежном до 1,8 млн устройств и 8,3 млрд руб. увеличился спрос на компактную беспроводную портативную акустику. Средний чек вырос на 2% до 4,7 тыс. руб. Колонки привлекают покупателей мобильностью, простотой управления, доступной ценой, большим временем автономной работы и высоким качеством воспроизводимого звука. Увеличению популярности категории способствует распространение смартфонов и музыкальных стриминговых сервисов, а также интеграция производителями дополнительной функциональности: голосовых помощников, цветомузыки, ударопрочности и влагоустойчивости. Лидерство как на рынке, так и в группе «М.Видео-Эльдорадо» продолжает удерживать бренд JBL.

Массовую популярность среди российских пользователь приобретают носимые устройства, спрос на них в 2019 г. увеличился вдвое в штуках до 5 млн устройств и почти на 90% в денежном эквиваленте до более чем 32 млрд руб. В группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на категорию вырос более чем в 2,5 раза. В связке со смартфоном аксессуары мотивируют чаще двигаться, помогают отслеживать показатели, связанные с активностью и здоровьем, следить за уведомлениями и совершать бесконтактные платежи. Девайсы становятся доступнее и получают дополнительные функции, а с расширением ассортимента наиболее высокую динамику показывают узкие сегменты устройств, например, часы с GPS и кнопкой SOS для детей, спортивные и дизайнерские смарт-часы. Смарт-часы в денежном объеме продаж категории занимают более 60%.

Тренд на отсутствие проводов распространяется на другие категории, так продажи роботов-пылесосов выросли на 85%, вертикальных пылесосов на треть.