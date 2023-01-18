«Ситилинк» выяснил, какие ноутбуки покупали в 2022 году

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» подвел итоги рынка ноутбуков в 2022 г. Покупатели выбирали производительные устройства на длительный период. Наиболее часто россияне приобретали в прошлом году ноутбуки стоимостью 40-50 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Самыми покупаемыми брендами ноутбуков в прошлом году стали Asus, HP и Lenovo. Топ брендов сохранился с предыдущего года. Средний чек увеличился на 10%. В данной категории китайские бренды пользуются высоким спросом. Так, их доля в 2022 г. среди всех продаж ноутбуков в «Ситилинке» достигла 28%. Совокупные продажи всех китайских ноутбуков у ритейлера выросли на 80% по сравнению с годом ранее.

«В прошлом году было заметно смещение спроса покупателей в сторону более производительных, стильных, и мощных устройств с долгим сроком морального устаревания. Потребители стали выбирать ноутбуки более тщательно, отталкиваясь от потребностей с перспективой длительного использования. При этом они не готовы переплачивать за премиальные модели, – сказал Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка». – В 2022 г. на российском рынке появилось много новых производителей, которые ранее не были у нас широко представлены. Так, в «Ситилинке», например, теперь представлены ноутбуки Chuwi, Hasee, XPG, Realme, Infinix, Tecno, iTel, Rombica и Hiper».

В I квартале 2022 г. продажи ноутбуков в «Ситилинке» превышали показатели предыдущего года почти на 40%. Однако, во втором квартале из-за отсутствия поставок популярных брендов на рынке наблюдалось падение спроса. Так, продажи ноутбуков в штуках в «Ситилинке» во II квартале 2022 г. снизились на 34% по сравнению с I кварталом 2022 г. В III квартале 2022 г., благодаря параллельному импорту, было активное наполнение ассортимента популярными брендами, а также появление товаров новых производителей. Продажи ноутбуков в штучном выражении в III квартале 2022 г. выросли почти в 14% по сравнению со II кварталом 2022 г. А в IV квартале 2022 г. – почти на 15% по сравнению с предыдущим кварталом.

Чаще всего покупатели приобретали ноутбуки в ценовом диапазоне от 40 до 50 тыс. руб. В 2021 г. – 30-40 тыс. руб. Покупатели больше отдавали предпочтения моделям с интегрированным графическим процессором, на процессорах Intel Core i3 и i5, и оперативной памятью на 8 ГБ. В этом сегменте наиболее популярными моделями стали: Acer Aspire A315 Intel Core i3, Asus VivoBook 15 Intel Core i3, Lenovo IdaePad 3 15 Intel Core i5.

Среди игровых ноутбуков, самые популярные модели имели видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 или Nvidia GeForce RTX 3060, процессор Intel Core i5, а диагональ экрана – 15,6 дюйма. В среднем игровые ноутбуки наиболее часто приобретали в ценовом сегменте от 60 до 70 тыс. руб. Самой покупаемой моделью стала MSI GF63 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

В «Ситилинке» более 45% среди всех проданных ноутбуков приходилось в 2022 г. на модели с предустановленным Windows, остальное – на модели с другими ОС или без них.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

При поиске ноутбука на сайте «Ситилинка» наиболее используемым фильтром при выборе ноутбука за второе полугодие 2022 г. стала диагональ экрана, ее выбирало 14% пользователей, устанавливающих фильтрацию. По объему оперативной памяти выбирало 13% посетителей. Следующим по популярности фильтром стал «серия процессора» (12%).

Чаще всего посетители сайта искали ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюймов, объемом оперативной памяти 16 ГБ и серией процессора Intel Сore i5.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.