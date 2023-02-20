Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica

Merlion сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Rombica, владельцем одноименного бренда потребительской электроники. В полученном статусе Merlion начинает поставлять в Россию моноблоки и неттопы Rombica - в этой товарной категории компания стала первым и пока единственным российским официальным дистрибьютором. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Бренд Rombica – яркий, эмоциональный, открытый своему потребителю. В его ассортименте, помимо компьютеров есть ещё множество направлений (около 10), включая аудио и видео, малую бытовую технику, устройства для здоровья и ухода. Так что нам есть куда расти и куда развивать сотрудничество. Подписание нами этого дистрибьюторского соглашения – лишь первый шаг в данном направлении», - сказал Олег Фоменко, директор департамента закупок ШПД компании Merlion.

«Руководствуясь концепцией инноваций, наше сотрудничество с дистрибьютором Merlion не только предоставляет новые возможности для роста узнаваемости бренда Rombica в России, но и способствует появлению новых интересных продуктов и росту нашей доли присутствия на этом рынке. Мы планируем динамично развиваться, совершенствовать наши инструменты и реализовывать эффективное и плодотворное сотрудничество в совместных с Merlion проектах», - отметила Анна Скворцова, партнерский отдел, Rombica.

Первые партии моноблоков и неттопов Rombica уже поступили на склад дистрибьютора.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы
Безопасность

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей

В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще