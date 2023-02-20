Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica

Merlion сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Rombica, владельцем одноименного бренда потребительской электроники. В полученном статусе Merlion начинает поставлять в Россию моноблоки и неттопы Rombica - в этой товарной категории компания стала первым и пока единственным российским официальным дистрибьютором. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Бренд Rombica – яркий, эмоциональный, открытый своему потребителю. В его ассортименте, помимо компьютеров есть ещё множество направлений (около 10), включая аудио и видео, малую бытовую технику, устройства для здоровья и ухода. Так что нам есть куда расти и куда развивать сотрудничество. Подписание нами этого дистрибьюторского соглашения – лишь первый шаг в данном направлении», - сказал Олег Фоменко, директор департамента закупок ШПД компании Merlion.

«Руководствуясь концепцией инноваций, наше сотрудничество с дистрибьютором Merlion не только предоставляет новые возможности для роста узнаваемости бренда Rombica в России, но и способствует появлению новых интересных продуктов и росту нашей доли присутствия на этом рынке. Мы планируем динамично развиваться, совершенствовать наши инструменты и реализовывать эффективное и плодотворное сотрудничество в совместных с Merlion проектах», - отметила Анна Скворцова, партнерский отдел, Rombica.

Первые партии моноблоков и неттопов Rombica уже поступили на склад дистрибьютора.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.