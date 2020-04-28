Аналитика «Яндекс.Маркета»: сегодня россияне готовы потратить на ноутбук на 20% меньше, чем до самоизоляции

Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на ноутбуки и узнали, как менялись предпочтения россиян до и после перехода на самоизоляцию и сколько россияне были готовы отдать за покупку устройства. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 ноября 2019 г. по 22 апреля 2020 г.

С ноября по март спрос на ноутбуки на «Яндекс.Маркете» был стабильным, однако после 8 марта начал резко расти. Пик пришелся на 19 марта — тогда, по сравнению с 5 марта, интерес к устройствам увеличился на 85%. В целом, этой весной россияне в 1,5 раза больше интересуются гаджетами, чем в марте-апреле прошлого года, и спрос до сих пор остается повышенным. По мнению экспертов сервиса, это связано с переходом россиян на дистанционную работу и учебу.

До ажиотажного мартовского спроса на ноутбуки россияне интересовались моделями в среднем за 56 тыс. руб. Однако перед 8 марта пользователи чаще искали устройства за 63 тыс. руб. и выше. Но уже в начале апреля средняя стоимость наиболее популярных предложений снизилась более чем на 20% и достигла минимума в 49 тыс. руб. Сейчас она варьируется в пределах 50—53 тыс. руб.

За весь исследуемый период пять строчек в десятке самых популярных моделей ноутбуков всегда занимали модели Apple. На протяжении последних шести месяцев наиболее популярной моделью американского производителя оставался ноутбук Apple Macbook Air 13 Mid 2017 со средней стоимостью около 62 тыс. руб.

С переходом на самоизоляцию предпочтения россиян в выборе гаджетов изменились. Если в период с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. в топ-3 входили два устройства Apple и игровой вариант Asus TUF Gaming FX505, то с начала марта по 22 апреля второй по популярности стала «базовая» модель для решения повседневных задач Asus Vivobook 15 X512 со средней стоимостью около 40 тыс. руб. Игровой вариант опустился в рейтинге на седьмое место. Также в топ-10 ноутбуков «на самоизоляции» вошли игровые модели, которые ранее в него не попадали: MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU (средняя стоимость 60 тыс. руб.) и Asus M570DD-E4065 (средняя стоимость 49 тыс. руб.).

Целиком рейтинг десяти наиболее популярных моделей ноутбуков «на самоизоляции» выглядит так: Apple Macbook Air 13 Mid 2017; Asus Vivobook 15 X512; Apple Macbook Pro 13 Mid 2019; Apple Macbook Pro 16 Late 2019; Apple Macbook Air 13 Mid 2019; Apple Macbook Pro 16 Late 2019; Asus TUF Gaming FX505; MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU; Asus M570DD-E4065; Apple Macbook Air 13 Mid 2019.