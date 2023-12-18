Открыть кошелек пошире. В России начался стремительный рост цен на ноутбуки

В преддверии новогодних праздников российские ритейлеры повысили цены на мобильные ПК, в особенности распространенных иностранных брендов. Ценники переписали как крупные офлайн-сети, так и онлайн-магазины – в среднем ноутбуки стали на 10% менее доступными для россиян.

Предпраздничная переплата

В России к концу года подскочили цены на ноутбуки востребованных у россиян иностранных брендов. Расценки в декабре 2023 г. выросли в среднем на 7-10% в сравнении со средними ценами в течение всего 2023 г., в зависимости от бренда, сети распространения модели мобильного ПК.

Как пишут «Ведомости», средняя цена мобильного ПК в России выросла с 60,7 тыс. руб. до 66 тыс. руб. к началу декабря 2023 г. По-видимому, так ритейлеры готовятся к Новому году и традиционно предшествующему ему сезону предпраздничных покупок подарков.

При этом некоторые собеседники издания уверяют, что цены если и выросли к концу 2023 г., то не более чем на 5-7% и, по большей части, из-за логистических цепочек. По словам других собеседников, цены изменились на 10-15% в большую сторонув сравнении с сентябрем-октябрем 2023 г.

Фото: DNS Параллельный импорт не дал ноутбукам стать дефицитом в России. Вместо этого они стали роскошью

Они добавили также, что рост цен сильно зависит от бренда ноутбука. Сильнее других подорожали мобильные ПК Apple – на 40-50% год к году, на втором месте оказались тайваньские ноутбуки MSI (30-45%), за ним следует Acer Nitro 5, прибавивший в цене в среднем 36%. Недалеко от них ушел и китайский Huawei MateBook D15, который стал в среднем на 20% менее доступным. Напомним, что Acer, Apple и Huawei покинули (частично или полностью) российский рынок, как и тайваньская Asus, но ее лэптопы Vivobook среднего уровня за год почти не изменились в цене, заявили собеседники издания. Теперь ноутбуки этих производителей заводятся в Россию на условиях параллельного импорта.

Китай заменит каждого

Если рассматривать цены на ноутбуки в разрезе всего 2023 г., а не только декабрьские расценки, то получится, что ноутбуки, в целом, даже немного подешевели. По словам источников «Ведомостей», средняя цена мобильных ПК в России за год просела с 62,3 до 60,7 тыс. руб., то есть всего-навсего на 2,6%.

Искать причины в действиях государства не потребуется – меры по стабилизации курса рубля тут ни при чем. Просто из России ушли более дорогие бренды мобильных ПК, и их место тут же заняли китайские марки, ввозимые в страну в больших количествах.

Ирония в данном случае в том, что одни китайские марки ноутбуков заменили россиянам другие китайские марки. Например, мировой лидер рынка настольных и мобильных ПК, китайская Lenovo, присоединилась к антироссийским санкциям, в результате чего продажи ее ноутбуков в России просели на 51% год к году в натуральном выражении, уточнили собеседники издания. У американской HP Inc., которая тоже больше не желает работать в России, ситуация еще хуже – просадка продаж ноутбуков – на уровне 84%. «Сейчас их почти что нет», – сообщили изданию.

Россияне забыли о премиуме и перешли на отечественное

В настоящее время в России наиболее востребованными являются ноутбуки среднего ценового сегмента, притом, в основном, из Китая и Тайваня. Это, в частности, мобильные ПК Asus, Huawei, MSI и многие другие. Как сообщил изданию гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров, сейчас россияне покупают ноутбуки в ценовом диапазоне от 40 до 60 тыс. руб.

По словам других собеседников издания, жители России отдают предпочтение технике с хорошим запасом прочности и производительности, которая сможет исправно работать в течение длительного времени.

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Про отечественные мобильные ПК, несмотря на предоставленную параллельным импортом возможность купить модель мирового бренда, россияне тоже не забывают. Более того, они покупают их все чаще – Алексей Баров сообщил изданию о росте продаж ноутбуков iRU, Raybook, Irbis на 35-40%. Отдельно он подчеркнул, что россияне не стесняются покупать ноутбуки без предустановленной операционной системы.

В этом нет ничего удивительного. Лицензионная ОС добавляет несколько тысяч рублей к стоимости ноутбука, а виду падающих реальных доходов и роста цен на базовые продукты питания россияне все чаще готовы экономить на этом. При этом Windows была и остается самой популярной компьютерной ОС в России – 86,87% против 5,97% у macOS и 1,99% у всех Linux-дистрибутивов в сумме (статистика StatCounter, ноябрь 2023 г.). А поскольку Microsoft на протяжении двух лет терроризирует россиян санкциями, многие из них перестали видеть проблему в том, чтобы скачать и установить пиратскую Windows вместо того, чтобы купить лицензию.