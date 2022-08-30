«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona

«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona, российского вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для сна.

«Наш заказчик глубоко занимается вопросами своего стратегического развития. Создавая новую модель логистической сети, нам предстояло определить, как холдингу оптимально развивать производство и сеть? Нужно ли наращивать существующие мощности, или же правильнее открыть новые производства? Если да, то где и какой мощности, в каком порядке? Для решения данных задач мы использовали цифровые модели логистической сети, сформированные в ПО Anylogistix. Кроме того, важной задачей при разработке сети, была необходимость ограничить рост затрат логистики при условии повышении уровня клиентского сервиса», – сказал Валерий Решетников, руководитель проекта от команды исполнителя, старший менеджер практики «Управление цепями поставок и операциями» компании «Рексофт консалтинг».

В результате были сформированы инициативы, направленные на повышение операционной эффективности логистики. Для этого была построена модель логистической сети, позволяющая провести поиск оптимального расположения производственно-складских кластеров, определить оптимальные потоки в логистической сети, обеспечивающие минимизацию сроков поставки при оптимальных затратах. К разработке моделей и моделированию привлекались специалисты Askona, что позволило сформировать внутренние компетенции компании.

Также были сформированы инициативы, направленные на улучшение операционных процессов, в том числе оценена целесообразность формирования объединённых производственно-складских комплексов и автоматизации региональных складов, а именно использование конвейеров и узкопроходной техники. Для этих целей была выполнена оценка развертывания систем класса WMS (Warehouse Management System) или WOS (Warehouse Operation System) на региональных складах.

«Командой проекта была сформирована математическая модель логистической сети и выполнен анализ вариантов ее развития с учетом стратегии компании. Его основным выводом стало понимание, что оптимальным для Askona станет развитие производственно-складских комплексов, а не выделенных распределительных центров. Дополнительно, анализ показал, что возможно сокращение региональных складов без потери уровня сервиса. Принятая Askona стратегия развитии логистики, позволяет обеспечить экономию затрат на логистику на 6%», – сказала Любовь Рожкова, управляющий директор практики «Управление цепями поставок и операциями» компании «Рексофт консалтинг».

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«Стратегия развития Askona предусматривает постоянный поступательный рост продаж, который напрямую связан с активным региональным развитием и наращиванием производственных мощностей. Для гармоничного развития и улучшения клиентского сервиса руководством была поставлена задача по разработке стратегии развития логистической сети. В рамках проекта была сформирована стратегия развития сети на три года, содержащая ряд инициатив по повышению ее операционной эффективности. Основным требованием при формировании стратегии была минимизация сроков поставки товаров клиентам при условии исключения роста затрат на логистику», – сказал Александр Шамаев, руководитель управления по развитию и проектам ГК Askona.

Сегодня логистическая сеть Askona включает два производственных кластера во Владимирской области и Новосибирске, два крупных распределительных центра в Москве и Санкт-Петербурге, а также 44 региональных склада.

«В настоящий момент Askona уже реализовала часть дорожной карты, в рамках которой оптимизировала несколько логистических объектов, увеличив при этом уровень клиентского сервиса. Несмотря на то, что из сети были исключены 3 склада, показатель OTIF вырос на 2%», – сказал Игорь Тожокин, директор по логистике ГК Askona.