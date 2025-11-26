Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кольцов Сергей
СОБЫТИЯ
|26.11.2025
|Ученые НИУ ВШЭ нашли способ ускорить оптимизацию нейросетей до 500 раз при помощи методов статистической физики 1
|27.06.2024
|Ученые НИУ ВШЭ предложили модель, которая лучше других определяет тематику текстов 1
Кольцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402533, в очереди разбора - 733333.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.