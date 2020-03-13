Индексная книга (каталог) CNews*
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Kelly Brian Келли Брайан
СОБЫТИЯ
|13.03.2020
|На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50% 2
|16.01.2020
|Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания 2
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Kelly Brian и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4618 2
|X Corp - Twitter 2937 2
|Signal Profits 2 2
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
|BK Capital Management 2 2
|CME Group 21 1
|Азия - Азиатский регион 5917 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
|CoinDesk 4 2
|РИА Новости 1032 1
|CoinMarKetCap 23 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.