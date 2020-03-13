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Kelly Brian Келли Брайан

СОБЫТИЯ


13.03.2020 На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50% 2
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Kelly Brian и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4618 2
X Corp - Twitter 2937 2
Signal Profits 2 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
BK Capital Management 2 2
CME Group 21 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1835 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 18 2
Stafory - робот Вера 377 2
XRP - Криптовалюта 16 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 1
MegaUpload 13 1
Brandt Peter - Брандт Питер 2 2
Canfield Jacob - Кенфилд Джейкоб 2 2
Godbole Omkar - Годбоул Омкар 1 1
Back Adam - Бэк Адам 1 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Roubini Nouriel - Рубини Нуриэль 2 1
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Гусейнов Мансур 1 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5572 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Металлы - Золото - Gold 1249 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
CoinDesk 4 2
РИА Новости 1032 1
CoinMarKetCap 23 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
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