Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина

Россия по итогам августа 2021 г. стала третьей в мировом зачете по количеству добытых биткоинов, уступив лишь Казахстану и США. Эти страны, еще год назад не входившие в топ-3, добрались до лидерских позиций благодаря властям Китая, запретившим майнинг в своей стране. Китайцы стали перебираться в Северную Америку и Центральную Азию, минуя Россию, где власти тоже регулярно усложняют жизнь майнерам.

Бронзовая медаль за майнинг

Россия вышла на третье место среди всех стран мира по объемам добычи биткоина – самой популярной криптовалюты в глобальном масштабе. К такому выводу пришли эксперты Кембриджского университета (Великобритания). Они заявили, что Россия не только взяла «бронзу», но и стремительно наращивает объемы майнинга этого криптотокена.

По итогам августа 2021 г. доля России в общем зачете достигла 11,23%. С одной стороны, это не 20% и даже не 15%, с другой – в апреле 2021 г. этот показатель был на уровне 6,8%. Результаты за сентябрь 2021 г. специалисты пока не публикуют.

За год россияне нарастили долю в мировой добыче биткоина с 8,17% до более чем 11,2%

Впереди у России два серьезных конкурента. Мировое первенство удерживают США с долей 35,4%. 18,1% всех добытых биткоинов в августе 2021 г. пришлось на Казахстан. Топ-5 замыкают Канада (9,55%) и Ирландия (4,68%). За ними следуют Малайзия (4,59%), Германия (4,48%) и Иран (3,11%), а все оставшиеся страны делили между собой 9-процентную долю рынка.

Кардинальные изменения

Показатели августа 2021 г. радикально отличаются от результатов годичной давности. В августе 2020 г. львиную долю биткоинов добывали китайцы – на эту страну приходилось 66,86% всех добытых токенов. Россия была на втором месте с результатом 8,17%, за ней шли Малайзия (6,23%) и Казахстан (4,57%), США, ставшие лидером в августе 2021 г., годом ранее находились на пятой строчке с долей 4,2%.

Распределение объемов добычи биткоина на мировой арене

С начала 2021 г. власти Китая стали массово вводить ограничения, связанные с криптовалютой в целом и с биткоином в частности. Предпринятые ими меры по искоренению майнинга в пределах границ своей страны оказались настолько эффективными, что доля КНР рухнула с 53,3% в январе 2021 г. до нуля в августе 2021 г.

Как Китай помог США, но не Белоруссии

Своими действиями власти Китая, сами того не желая, помогли США вырваться на первое место и за считанные месяцы захватить почти половину мирового объема добычи биткоинов. Эксперты Кембриджского университета заявили, что после ввода запрета на криптовалюту китайские майнеры стали массово переезжать в Северную Америку, а также в страны Центральной Азии. Именно благодаря этому США стали лидерами, а Казахстан за год перешел с четвертого места на второе.

Миграция криптовалютчиков помогла и Канаде. За год она поднялась с восьмой строчки в рейтинге с 1,87-процентной долей до четвертого места и 9,55%.

История китайского майнинга завершилась в июле 2021 года

Пока неясно, почему китайские майнеры предпочли перебраться из своей страны именно в Северную Америку. Они могли попытаться вести свой «бизнес» в Белоруссии, где еще в декабре 2017 г. был принят декрет, позволяющий физлицам владеть криптовалютами и выполнять с ними различные операции, включая майнинг, без обложения налогом. Документ предполагает и ряд других льгот для майнеров.

Россияне держатся из последних сил

Не исключено, что в обозримом будущем Россия повторит судьбу Китая в общемировом зачете по объемам добычи биткоина. Власти разработали целый ряд мер, мешающих россиянам зарабатывать на майнинге.

Какие инновации изменят облик российских городов Инновации и стартапы

Например, в июле 2021 г. Российский генпрокурор Игорь Краснов предложил дополнить российское законодательство поправками, разрешающими конфисковывать у граждан их криптовалюту, «ставшую источником дохода от преступлений». Краснов полагает, что это поможет в борьбе с коррупцией.

Майнинг также может обернуться для россиян переездом в места не столь отдаленные. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением лишать граждан свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

В российском законодательстве также может появиться норма, обязывающая граждан сообщать в налоговую о каждом токене в их криптокошельках. Она выражена в готовящихся поправках к действующему закону о криптовалютах. CNews писал об этом в апреле 2021 г.