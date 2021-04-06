Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене

В российском законодательстве может появиться норма, обязывающая граждан сообщать в налоговую о каждом токене в их криптокошельках. Она выражена в поправках к действующему закон о криптовалютах, и Госдума готовится к рассмотрению их во втором чтении.

Криптовалюту заставят декларировать

Федеральная налоговая служба России (ФНС) собирается обязать всех граждан страны отчитываться перед ней за каждую криптомонету в их кошельках. Эта норма в обозримом будущем, как пишет «Коммерсант», может быть внедрена в действующее законодательство, регулирующее обращение цифровых финансовых активов (ЦФА, так власти называют криптовалюту) на территории России.

Действующий закон о ЦФА тоже обязывает россиян отчитываться перед налоговой, но не о непосредственном владении криптовалютой, а лишь о праве владеть ею. Поправки к нему, разработанные Правительством России, получили массу отрицательных отзывов, но, по информации издания, изменений не претерпели.

Речь идет о законопроекте №1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты)». Как сообщал CNews, он был внесен на рассмотрение в Госдуму 1 декабря 2020 г. и успешно прошел первое чтение, состоявшееся 17 февраля 2021 г.

Что не так с законопроектом

Рассматриваемый Госдумой законопроект дополняет действующий Налоговый кодекс РФ нормой об обязательном декларировании криптовалюты. Не обошлось в нем и без дополнительных штрафов – их выпишут тем россиянам, которые не включили в налоговую базу информацию о доходах от операций с виртуальными деньгами (если речь идет о физлицах), или о прибыли от таких операций (для юридических лиц). Расчетом штрафа на основе оценки рыночной стоимости криптовалюты будут заниматься сотрудники ФНС.

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Документ получил отрицательный отзыв президентского совета по кодификации. В дополнение к нему законопроект привлек внимание правового управления Госдумы, комитета по бюджету и комитета по законодательству – все эти ведомства подготовили целый ряд замечаний к нему.

Тем временем, законопроект Правительства, наделяющий ФНС новыми полномочиями, а россиян – новыми ограничениями и обязанностями, готовится ко второму чтению в Госдуме, дата которого на момент публикации материала назначен не была. 5 апреля 2021 г. в Сети получила распространение скан-копия письма ФНС с ответами на вопросы об изменениях в этом законопроекте.

В письме указано, что никаких изменений ко второму чтению документ, несмотря на многочисленные замечания, не претерпит. Представители ФНС отказались подтверждать подлинность письма, но вместо них это сделали сотрудники ведомства, которому оно было адресовано – АНО «Цифровая экономика».

Мнения ФНС и россиян

В письме ФНС говорится, что законопроект не противоречит нынешнему законодательству. «Налоговый кодекс РФ должен предусматривать именно порядок информирования. Проект федерального закона такой порядок устанавливает и не препятствует добровольному информированию. Поэтому, несмотря на то что законопроект разработан не во исполнение закона 259-ФЗ, он полностью соответствует положениям... и ему не противоречит», – цитирует «Комменсант» адресованный АНО «Цифровая экономика» документ.

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Задумка ФНС встретила резкую критику не только профильных комитетов, но и россиян, к Правительству России отношения не имеющих. «ФНС фактически подменяет установленное законом о ЦФА право “проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней” правом «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках. Такое право равносильно обязанности, и последствия ее неисполнения – штраф»,– сообщил изданию преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Он считает, что это прямо противоречит закону о ЦФА.

«Такой подход открывает путь к введению уголовной ответственности за нераскрытие, на чем ранее настаивал Минфин. Очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с легкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации», – заявил член Ассоциации юристов России Михаил Успенский. Он лично участвовал в подготовке замечаний к законопроекту совместно с АНО «Цифровая экономика».

Основной закон о ЦФА и угроза тюрьмы

Скандальный законопроект российского Правительства имеет прямое отношение к закону о регулировании криптовалют (ЦФА), принятый Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобренный Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал документ 31 июля 2020 г., а в силу он вступил 1 января 2021 г., став законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ).

Подготовленные Правительством поправки к этому закону, обязывающие россиян под угрозой штрафов сообщать в налоговую о каждом заработанном биткоине, эфире и другом токене – это лишь малая часть того, что могло ждать граждан страны. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптоденег. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, и предложило лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Пакет поправок за авторством Минфина включает угрозу для россиян не только оказаться в тюрьме, но еще и крупных штрафов. Они варьируются от 50 тыс. руб. до 2 млн руб. в зависимости от тяжести «преступления» и того, кто нарушил закон – физлицо или юрлицо.