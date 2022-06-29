Cisco спровоцировала полумиллиардное уголовное дело против российской компании. Оно развалилось, и компания пошла мстить обидчикам

Интегратору «железа» Cisco, которого невзлюбил российский офис американского вендора, удалось выйти победителем из уголовного разбирательства, касавшегося полумиллиардного проекта для Пермского краевого суда. Госзаказчик ранее под давлением российского офиса Cisco не принял объективно «белое» железо; теперь он сможет закупить только во всех смыслах «серое».

Конец затянувшегося уголовного дела

Как стало известно CNews, знаковое для российской ИТ-отрасли уголовное дело, которое спровоцировал офис Cisco в Москве (ООО «Сиско солюшенз»), после неоднократных попыток его реанимировать все же окончательно развалилось и было прекращено.

Сразу после этого конфликт двух организаций, которых американский вендор по сути «столкнул лбами», перешел в административную плоскость. Стороны встретились в арбитражном суде — доказавшая свою правоту компания требует от оппонента оплатить поставленное, но не принятое «железо» Cisco.

Поводом для возбуждения упомянутого уголовного дела стали разногласия между Пермским краевым судом и его подрядчиком в проекте строительства нового здания для размещения служителей Фемиды — «Ижевской строительной компанией» (ИСК). Ставший проблемным контракт ИСК подписала с судом в начале 2018 г. по итогам тематического электронного аукциона с начальной ценой лота в 475,5 млн руб. Предложение победителя составило 473,2 млн руб.

Один из разделов фронта работ был связан с развертыванием локальных вычислительных сетей на основе оборудования Cisco: коммутаторов, телекоммуникационных модулей, блоков питания и кабелей.

На этапе приемки, 27 декабря 2019 г. в проект вмешалось российское представительство вендора — «Сиско солюшенз». Компания направила и. о. председателя Пермского краевого суда Наталье Киселевой письмо (копия имеется в распоряжении CNews), в котором по сути обвинила ИСК в попытке использовать на госстройке контрафакт.

«Этим письмом мы хотим сообщить вам, что согласно базам данных Cisco, 303 продукта являются нелегально ввезенными продуктами Cisco и три продукта имеют невалидные серийные номера, — говорилось в документе за подписью менеджера защиты товарного знака Cisco Богдана Мелано. — На нелегально ввезенные продукты Cisco не распространяется право пользования программным обеспечением, гарантия и сервисная поддержка Cisco. В дополнение ко всему, продажа нелегально ввезенных продуктов Cisco нарушает права на интеллектуальную собственность».

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Письмо возымело действие. Пермский краевой суд 22 января 2020 г. направил обращение в Главное управление МВД по Пермскому краю с просьбой провести проверку изложенных фактов и принять решение о наличии либо отсутствии состава преступления (копия документа имеется в распоряжении CNews).

Уголовное дело (по факту, без указания конкретных лиц) было возбуждено 4 февраля 2020 г. старшим следователем ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (копия постановления имеется в распоряжении CNews). Максимальное наказание за подобное нарушение — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 млн руб. В рамках дела Пермский суд был признан потерпевшим, а сотрудники ИСК стали кандидатами на привлечение к уголовной ответственности.

Настойчивость Пермского суда



Спустя год после возбуждения, 4 февраля 2021 г. старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления.

По данным ИСК, не согласившись с указанным постановлением, Пермский краевой суд направил жалобу руководителю следственного органа, в результате чего постановление о прекращении уголовного дела было отменено, а дело направлено на дополнительное расследование.

После проведения дополнительных следственных действий, 12 мая 2021 г. старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю было вынесено новое постановление о прекращении уголовного дела по уже упомянутому основанию (редакция CNews ознакомилась с копией).

Пермский краевой суд предпринял новую попытку реанимировать дело, но безуспешно. Металлургическим районным судом Челябинска 14 января 2022 г. было вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы. Суд установил, что постановление о прекращении уголовного дела является законным и обоснованным. Судебный акт вступил в законную силу 24 января 2022 г. и был направлен в адрес ИСК с отметкой суда 10 марта 2022 г.

Существо проблемы

Совокупность фактов, ранее собранных CNews и нашедших подтверждение по итогам ряда проверок различных ответственных организаций, говорит о том, что российский офис Cisco склонен был считать то или иное «железо» нелегальным в соответствии со своим внутренними правилами, которые не имеют ничего общего ни с российскими законами, ни с позицией таможенных органов, ни с политикой самого американского вендора.

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«Сиско солюшенз» до официального ухода Cisco из нашей страны в начале марта 2022 г. на фоне спецоперации на Украине выстроил весьма запутанную схему взаимодействия с местными партнерами. Компания, в частности, использовала очень невразумительное понятие «авторизации», с помощью которого оказывала давление на заказчиков, ограничивая для них круг непосредственных поставщиков техники.

Освещая в июле 2019 г. одну из конфликтных ситуаций, CNews выяснил, что из неафишируемых документов самой же «Сиско солюшенз» следует, что гарантия на «железо» американского вендора возникает просто по факту легального производства товара. По этому принципу работали и работают представительства Cisco во всех цивилизованных странах мира, но только не в России.

Иск к Пермскому краевому суду

Как следует из картотеки арбитражных судов, 24 марта 2022 г. ИСК подала к Пермскому краевому суду иск в Арбитражный суд Пермского края на сумму в 94,1 млн руб. Суть претензий в публичном доступе пока не представлена, однако у CNews была возможность ознакомиться с текстом иска.

Из него следует, что ИСК требует взыскать с Пермского краевого суда 74,4 млн руб. в качестве долга по контракту в части оплаты проблемного оборудования Cisco, которое госзаказчик так и отказался принимать, несмотря на выводы служителей Фемиды. Оставшиеся 17,7 млн руб. — это рассчитанная ИСК сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате по госконтракта.

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Из текста иска можно узнать, что 1 июня 2021 г. дополнительным соглашением к контракту стоимость работ была увеличена с 473,2 млн руб. до 597,1 млн руб. Это произошло в связи с корректировкой проектно-сметной документации и получением положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам повторной проверки документации на строительство здания.

При этом ополнительным соглашением от 13 января 2021 г. срок выполнения работ был продлен до 31 декабря 2021 г. «Заказчик в период действия контракта допустил задержку оплаты, выполненных подрядчиком работ более чем на 21 рабочий день, что послужило основанием для принятия подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, — сообщается в иске. — Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу 15 марта 2021 г. Законность принятого подрядчиком решения проверена Арбитражным судом Пермского края (решение от 3 августа 2021 г.)».

Из текста иска можно заключить, что ИСК в данном проекте однозначно считает себя добросовестным подрядчиком. «При этом, из всех действий Пермского краевого суда прослеживается факт недобросовестного поведения, а именно: заказчиком по отношению к подрядчику осуществлялись гражданские права исключительно с намерением причинить подрядчику вред, действия в обход закона с противоправной целью, то есть имело место заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом): получив к приемке оборудование после его поставки 30 декабря 2019 г. и 31 декабря 2019 г., Пермский краевой суд заранее имел намерения не производить за него оплату», — говорится в иске.

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Как сообщил CNews представитель ИСК, на данный момент заказчик оплатил компании все осуществленные работы, кроме, собственно, поставленного, но не принятого «железа», то есть 437 млн руб.

В сентябре 2021 г. Пермский краевой суд решил завершить проект силами нового подрядчика, которым по итогам тендера стало АО «Специализированный застройщик ПЗСП». Сумма контракта, включающего также и поставку «железа» Cisco на 88 млн руб., составила 154,3 млн руб. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2022 г.

По данным CNews, «железо» американского вендора на объект к настоящему моменту поставлено лишь частично, причем в очень малом объеме от общей номенклатуры. В этой связи определенный комизм ситуации заключается в том, что теперь Пермский краевой суд сможет использовать у себя только абсолютно «серое» оборудование, в то время как техника ИСК на момент попытки ее поставить была абсолютно легальной, по крайней мере с точки зрения американского вендора.

На момент публикации данного материала представители Пермского краевого суда прокомментировать CNews поданный к организации иск со стороны ИСК не смогли.