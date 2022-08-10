Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО

Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС. Сейчас от этого налога освобождены разработчики, чей софт числится в реестре ПО Минцфры. Компании, разрабатывающие ПО в рамках госзаказа, сейчас не могут ими пользоваться, так как их софт не включен в перечень Минцифры. Это обусловлено тем, что сведения о таких продуктах представляют из себя гостайну.

Освобождение от НДС

Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный Минфином законопроект.

В документе предлагается освободить разработчиков военного софта от НДС при передаче исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских (НИОКР) и технологических работ военного, специального или двойного назначения. От уплаты налога также будет освобождена и передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).

Внесение законопроекта в Правительство запланировано на октябрь, а в Госдуму — в феврале 2023 г., говорится в материалах к документу.

Реестр военного ПО

Реестр результатов НИОКР военного или двойного назначения ведет Роспатент на основе информации Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР). В него могут быть включены результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения НИОКР, финансируемых из федерального бюджета, а также Фондом перспективных исследований, для обеспечения обороны и безопасности.

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Помимо результатов, в вышеупомянутый список попадают изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, права на которые приобретены федеральными органами исполнительной власти, «Росатомом», «Роскосмосом» и Фондом перспективных исследований.

Кто сейчас получает налоговые льготы

В России уже есть льготы для компаний-разработчиков ПО. Так, с 1 января 2021 г. действует налоговый маневр, согласно которому страховые взносы для ИТ-компаний снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.

В рамках налогового маневра в ИТ-отрасли от НДС освобождены разработчики софта из реестра российского ПО Минцифры. Но эта льгота не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Это обосновано тем, что сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в единый реестр российского софта, говорится в документе Минфина.

Кого могут освободить от НДС

В силу специфики льготы основными ее получателями будут компании, которые работают в рамках оборонного заказа, рассказал изданию управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Такие компании создают ПО, используемое как для обеспечения кибербезопасности, так и для управления военной техникой. Таких производителей не так много, чаще всего они связаны с государством или госкорпорациями, считает эксперт.

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По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, такими льготами могут воспользоваться производители различных автоматических систем управления, часто отдающих разработку ПО на аутсорсинг.

Новые льготы для разработчиков ПО военного и двойного назначения обеспечат дополнительное стимулирование развития рынка интеллектуальной собственности и капитализации хозяйствующих субъектов, считает член генерального совета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов.

По его словам, на сегодняшний день Россия входит в десятку стран, которые оформляют права на результат интеллектуальной деятельности, но при этом значительно проигрывают в их стоимости. «Если посмотреть на капитализацию ведущих компаний мира, то она сформирована именно за счет стоимости их интеллектуальной собственности, которая включает в себя доходы в виде роялти по лицензионным договорам», — добавляет Ильдар Шайхутдинов.