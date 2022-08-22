«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для ГФС

«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России). ИТ-инфраструктура объединила 84 территориальных органа ведомства в регионах.

Проект реализован на базе собственной защищенной инфраструктуры «Ростелекома». Единая сеть передачи данных обеспечивает общее информационное пространство для центрального аппарата и территориальных органов ГФС России. Все подразделения также получили доступ к вычислительным ресурсам и единому хранилищу данных, размещенных на ресурсах единой облачной платформы в центрах обработки данных «Ростелекома». Стабильные каналы связи станут инфраструктурным фундаментом, который обеспечит непрерывность работы ключевых сервисов ГФС России.

«”Ростелеком” обладает большим опытом цифровизации территориально распределенных ведомств и зарекомендовал себя как ведущий цифровой партнер государства. Использование единой сети передачи данных и высокоскоростной доступ в интернет открывают широкие возможности для решения задач в рамках цифровой трансформации органов власти», — отметил Михаил Изотов, вице-президент — директор по работе с государственными органами «Ростелекома».

«На базе надежной и мощной инфраструктуры ГФС России сможет эффективно решать текущие задачи и внедрять новые сервисы для повышения качества работы. Высокий профессионализм специалистов «Ростелекома», работавших над созданием единой сети передачи данных, и грамотно организованное рабочее взаимодействие стали главными факторами успеха в реализации этого проекта», — сказал Александр Иванов, заместитель директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

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Проект реализован в рамках постановлений Правительства России №1240 от 24 ноября 2014 г. и №1114 от 28 августа 2019 г.