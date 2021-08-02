В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака»

К участию в аукционе на поставку серверов и СХД для «Гособлака» комиссия Минцифры не допустила ни одного участника. Оператором платформы исторически выступает «Ростелеком», и последний тендер почти на 3 млрд руб. достался его дочернему предприятию. Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» также принимал участие в создании платформы. Однако никто из вышеупомянутых организаций не участвовал в новом несостоявшемся аукционе.

Поставщика для «Гособлака» пока не нашли

Минцифры не нашло поставщика вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ГЕОП («Гособлако») с максимальной ценой услуг в 568,3 млн руб. На тендер, размещенный 14 июля 2021 г. на сайте госзакупок, было подано две заявки. Названия компаний в документах не раскрываются. Согласно протоколу рассмотрения заявок, ни один участник конкурса не был допущен к участию. Еще один участник отозвал свою заявку до окончания срока подачи. В 2019 г. оператором «Гособлака» был назначен «Ростелеком», также участие в проекте принимал и подведомственный Минцифры НИИ «Восход».

Обе заявки не были допущены в связи с тем, что они были признаны несоответствующими требованиям закупочного законодательства (44-ФЗ) и документации об электронном аукционе. Первая заявка была отклонена по причине того, что в ней отсутствовала информация о программном обеспечении, на основании которой можно было бы сделать «однозначный вывод» о наличии такого ПО в реестре российского и евразийского софта, говорится в протоколе комиссии. Вторая заявка была отклонена, так как содержит противоречивые предложения в отношении ПО по позиции «комплект средств межсетевого экранирования уровня приложений», что не позволило аукционной комиссии однозначно определить соответствие требованиям предлагаемого ПО.

Минцифры не может найти поставщика оборудования для «Гособлака»

При этом всего месяц назад Минцифры опубликовало аналогичный тендер за 1,39 млрд руб. Однако еще до окончания срока подачи заявок заказчик разместил извещение об отмене определения поставщика. Представители Минцифры сообщили CNews, что этот тендер будет перезапущен.

Как рассказали CNews представители «Ростелекома», этот оператор «Гособлака» принял решение не участвовать в данной закупке. Однако «Ростелеком» работает в межведомственной рабочей группе по развитию «Гособлака» и выполняет текущие контракты.

«НИИ “Восход” в настоящее время не планирует участвовать в новых тендерах проекта “Гособлако”, на данный момент наша организация сосредоточила все усилия на создании и вводе в промышленную эксплуатацию ФГИС “Управление ГЕОП”», — рассказал CNews советник директора НИИ «Восход» Артем Тимачев.

Какое оборудование требуется Минцифры

Согласно технической документации, Минцифры закупает 181 сервер, пять систем хранения данных (СХД), 90 коммутаторов, 17 комплектов средств защиты информации, а также услуги по предоставлению каналов связи и публичных IPv4-адресов.

Среди требований к серверам в техзадании прописаны процессор с количеством ядер не менее 24 и с оперативной памятью не мене 64 ГБ, накопитель формата SSD емкостью не менее 240 ГБ. Также серверы должны быть совместимы с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и иметь действующий сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям к средствам доверенной загрузки не ниже четвертого класса. Серверы должны быть внесены в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

К СХД заказчик прописал минимальные технические требования, среди которых поддержка не менее двух контроллеров управления, суммарный объем кэш-памяти не менее 256 ГБ и возможность установки накопителей разных типов: SSD, HDD SAS и HDD NL-SAS. Сведения о СХД также должны быть внесены в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Предоставляемые средства технической защиты конфиденциальной информации должны быть сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК на соответствие требованиям по безопасности информации, предъявляемым к соответствующему четвертому классу защищенности.

«Ростелеком» или НИИ «Восход»

В 2019 г. постановлением Правительства «Ростелеком» был назначен единым поставщиком для Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС, Росархива и ФСС, а также для аренды вычислительной инфраструктуры и организации связи. Одновременно НИИ «Восход» стал поставщиком Росгвардии и ФТС. Кроме того, он стал разработчиком стендов для тестирования технических решений, создателем первой очереди «Гособлака», а также разработчиком типовых автоматизированных рабочих мест госорганов на основе российского ПО. Контракты с обоими безальтернативными исполнителями были заключены до конца 2020 г.

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В июле 2019 г. CNews писал о том, что Минкомсвязи (ныне Минцифры) склонялось к тому, чтобы назначить НИИ «Восход» главным координатором работ по созданию «Гособлака». «Восход» мог выбрать нескольких подрядчиков по оказанию услуг центра обработки данных (ЦОД) и присоединить к системе государственные ЦОД. Ими могли стать госорганизации, компании с госучастием (к числу таковых относится «Ростелеком») и коммерческие компании при условии, что они на 100% принадлежат российским физическим или юрлицам. Предполагалось, что эти работы будет вести «Ростелеком», затратив на это из собственных средств 41 млрд руб.

Однако в ноябре 2020 г. Минцифры запустило тендер на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для «Гособлака» с начальной (максимальной) ценой контракта 2,98 млрд руб. Победителем тендера ожидаемо стала «дочка» «Ростелекома» — «Центр хранения данных», снизив цену до 2,76 млрд руб.

В апреле 2021 г. CNews писал о том, что курировать развитие «Гособлака» будет специальная рабочая группа, первое заседание которой состоялось в конце апреля 2021 г. Ее участниками стали органы госвласти и представители рынка облачных технологий. В их число вошли «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Крок», «Селектел», операторы сотовой связи, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и др.

История «Гособлака»

Идея создания «Гособлака» впервые появилась в 2015 г., когда Правительство утвердило концепцию его создания. Документ предполагал перевод информационных систем органов госвласти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов и компаний с госучастием в сеть ЦОДов, связанных резервными магистральными каналами в единый кластер.

В конце августа 2019 г. Правительство постановлением утвердило положение о проведении эксперимента по переводу инфосистем госорганов (ГИС) на единую облачную платформу. В документе был оговорен период его действия — с 30 августа 2019 г. по 30 декабря 2020 г.

В сентябре 2020 г. Правительство решило продлить эксперимент по интеграции ГИС в состав «Гособлака». Новый срок его завершения — 30 декабря 2022 г., то есть в общей сложности он займет 40 месяцев вместо 16.

Создание «Гособлака», в первую очередь, должно привести к экономии государственных средств. Соответствующие мероприятия должны были пройти в период 2017-2022 г. В 2018 г. только федеральные органы исполнительной власти затратили на создание и развитие ЦОД и закупки серверного оборудования 13,1 млрд руб., еще 9,3 млрд руб. ушло на его эксплуатацию.

Расходы на проект с 2019 г. по 2021 г. должны были составить 47,6 млрд руб., из которых большую часть — 41,1 млрд руб. взяли бы на себя внебюджетные источники, а федеральный бюджет потратил бы 6,5 млрд руб. Однако в мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура», где затраты на платформу до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен потратить 28,5 млрд руб., внебюджетные источники — 40,9 млрд руб. В то же время из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.