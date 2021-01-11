Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

«Дочка» «Ростелекома», забравшая в середине декабря 2020 г. трехмиллиардный контракт Минцифры на развитие «Гособлака», после чего в нее решил вложиться на 35 млрд руб. госбанк ВТБ, выделила почти 2,5 млрд руб. на закупку серверов на Intel.

Серверы для «дочки» «Ростелекома»

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростелекома», компания «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД») готова потратить $33 млн (2,46 млрд руб. по курсу ЦБ на 11 января 2021 г.) на серверное оборудование для своей облачной платформы. Эта сумма выставлена в качестве начальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «РТК-ЦОД» 29 декабря 2020 г. в формате открытого запроса котировок в электронной форме.

Заявки от претендентов будут приниматься до 18 января 2021 г. Подведение итогов процедуры запланировано на 5 февраля. Подписанный по итогам тендера договор будет рассчитан на два года.

Компания «РТК-ЦОД» объединяет активы «Ростелекома» в области ЦОДов и облачных сервисов. За последнее время она дважды становилась объектом пристального внимания общественности. Так, 16 декабря 2020 г. CNews писал, что эта «дочка» «Ростелекома» была признана Минцифры победителем трехмиллиардного тендера на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП), предназначенной для размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информсистем федеральных госорганов.

«Дочка» «Ростелекома» выделила 2,5 млрд руб. на серверы

Спустя неделю, 24 декабря CNews со ссылкой на «Ростелеком» сообщал, что в уставной капитал «РТК-ЦОД» решил войти ВТБ. Госбанк намеревается выкупить доэмиссию акций компании на сумму в 35 млрд руб. После этого ВТБ будет владеть 44,8% долей в «РТК-ЦОД», у «Ростелекома» останется 55,6%. Условием сделки с ВТБ является проведение IPO (первичного размещения акций) в течение следующих трех лет. По данным ЕГРЮЛ, сделка на данный момент не закрыта.

Взаимосвязь двух описанных событий в сообщении «Ростелекома» не прослеживалась. Прокомментировать CNews возможное отношение нового серверного тендера к проекту развития «Гособлака» представители «Ростелекома» отказались.

Формальная подоплека закупки серверов

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, модернизируемая за счет приобретаемых серверов ИТ-инфраструктура облачной платформы «РТК-ЦОД» располагается в дата-центрах компании в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Адлере и Удомле.

Отмечается, что модернизируемая ИТ-инфраструктура состоит из публичного и частных сегментов облачной платформы. Целью модернизации заявлено обеспечение новых и существующих информационных систем клиентов компании необходимыми для их функционирования ресурсами — как вычислительными, так и для хранения данных.

Что именно закупает «РТК-ЦОД»

Номенклатура поставки включает 805 серверов шести типов и комплектующие к аналогичному «железу».

В частности, заказчику требуются 325 серверов на двух 18-ядерных процессорах семейства 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake) с тактовой частотой не менее 3 ГГц и потребляемой мощностью не более 200 Вт. Серверы должны имеет оперативную память типа DDR4 ECCRegisteredDIMMна 768 ГБ с частотой не менее 2933 МГц и два SSD-накопителя емкостью не менее 240 ГБ.

Также компании нужно 352 сервера на четырех 24-ядерных процессорах того же семейства с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц и потребляемой мощностью не более 205 Вт. Оперативная память у них аналогичная, но емкостью 1536 ГБ. Число, тип и емкость накопителей — такие же, как и у первого типа.

Серверов третьего типа заказчику требуется 43 штуки. Они включат по два восьмиядерных процессора аналогичного семейства с тактовой частотой не менее 3,3 ГГц и потребляемой мощностью не более 150 Вт. Параметры дисковых накопителей идентичны первым двум типам. Объем оперативной памяти — 384 ГБ.

Серверов четвертого, пятого и шестого типов «РТК-ЦОД» необходимо 10, 30 и 45 штук соответственно. Они будут построены на двух 16-ядерных процессорах с частотой не менее 2,1 ГГц и потребляемой мощностью не более 150 Вт, двух 24-ядерных процессорах с частотой не менее 3 ГГц и потребляемой мощностью не более 205 Вт, четырех 18-ядерных процессорах с тактовой частотой не менее 3 ГГц и потребляемой мощностью не более 200 Вт.

Некоторые подробности проекта «Гособлако»

Впервые концепция создания «Гособлака» была утверждена Правительством России в 2015 г. Изначально проект предполагал перенос ГИС органов государственной власти и местного самоуправления, государственных внебюджетных фонов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер. Соответствующие мероприятия были запланированы на период 2017-2022 г.

В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком». Минкомсвязи подготовило соответствующие поправки в закон «Об информации, ИТ и защите информации», но они не были утверждены.

О «Гособлаке» вспомнили после разработки нацпрограммы «Цифровая экономика». В частности, входящий в программу федеральный проект «Информационная инфраструктура», утвержденный в конце 2018 г., предполагал назначение «Ростелекома» оператором проекта. Расходы на его реализацию в 2019-2021 гг. должны были составить 47,6 млрд руб., из них 41,1 млрд руб. пришлись бы на внебюджетные источники, и 6,5 млрд руб. было бы потрачено из федерального бюджета.

В мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб., из которых 28,5 млрд руб. легли бы на федеральный бюджет, и 40,9 млрд руб. на внебюджетные источники. На этом этапе из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В 2019 г. предыдущее руководство Минкомсвязи склонялось к идее назначения главным исполнителем работ по созданию «Гособлака» своего подведомственного НИИ «Восход», который также мог бы выбирать субпорядчиков по оказанию услуг ЦОД для «Гособлака».

Окончательных решений на этот счет не было принято, и уже осенью 2019 г. Правительство утвердило новую концепцию перевода ГИС в «Гособлако», а в декабре 2020 г. Минцифры «перезагрузило» продленный в сентябре 2020 г. до декабря 2022 г. эксперимент по переводу ГИС в ГЕОП.