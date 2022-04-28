Cloud4Y вошел в состав МРГ Минцифры по «Гособлаку»

В 2021 г. Минцифры сообщило о создании межведомственной рабочей группы по развитию «Гособлака». Теперь в составе МРГ работает и корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Проект «Гособлако» объединяет ИС российских органов власти. Единая облачная платформа предоставляет вычислительные ресурсы, обеспечивает безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского ПО и оборудования.

В рамках проекта создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минцифры России, Минтруда России, Минздрава России, ФСС России, ФСБ России, ФСТЭК России, органов власти Санкт-Петербурга и Самарской области, экспертного сообщества и крупнейших компаний отрасли (включая ведущих вендоров облачных услуг России).

Основными задачами МРГ являются разработка проекта пакета документов, регулирующих функции и промышленную эксплуатацию «Гособлака», подготовка предложений по развитию, а также функционированию платформы, проработка организационно-технических аспектов действующих и потенциальных участников.

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Курировать развитие облачной госплатформы «Гособлако» будет специальная рабочая группа, в состав которой и вошел облачный провайдер Cloud4Y. Группа поделена на четыре целевые подгруппы, в состав которых войдут представители ряда министерств, а также федеральных операторов связи и крупных отечественных ИТ-компаний.

Поскольку Cloud4Y за 13 лет работы с облачной инфраструктурой накопил большой опыт, его экспертиза используется сразу в нескольких направлениях. Уже выдвинуто несколько предложений по нормативно-правовым актам, технической базе, информационной безопасности и продуктам/услугам. «Мы понимаем уровень ответственности, которая легла на наши плечи. И рады принять участие в проекте, чтобы сделать “Гособлако” безопасным, функциональным и доступным», – сказали представители Cloud4Y.