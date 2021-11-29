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В сервисе «Контур.Гособлако» теперь можно управлять полномочиями и функциями госслужащих

В составе решения «Контур.Гособлако» появился новый модуль «Электронный реестр полномочий и функций». Он помогает сравнивать нагрузку и эффективно распределять по органам власти, структурным подразделениям и штатным единицам полномочия и функции, которые предписаны законом.

«Электронный реестр полномочий и функций» — большая информационная система. Она работает на основе кадрового учета органов власти и базы данных нормативных правовых актов. В модуль загружаются данные из этих программ, разделяются на полномочия и функции, а затем связываются со штатной структурой органов власти. В результате клиент получает удобную аналитическую информацию о занятости всех подразделений и каждого сотрудника по отдельности. А также возможность формировать в электронном виде и актуализировать необходимые для работы положения и регламенты.

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