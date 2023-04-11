Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщил о получении аттестата соответствия требованиям ФСТЭК о защите информации для облачной инфраструктуры. Наличие аттестата подтверждает соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС).

Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям о защите информации в соответствии с 17 и 21 приказами ФСТЭК и специальным требованиям и рекомендациям (СТР-К) Гостехкомиссии.

В аттестованном облаке Selectel можно размещать: государственные информационные системы (ГИС) до первого класса защищенности (К1) включительно; информационные системы персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно; автоматизированные системы (АС) в защищенном исполнении класса 1Г.

Наличие у Selectel аттестата на облачную инфраструктуру существенно упростит и ускорит процесс развертывания информационных систем для государственных организаций и их подрядчиков (например, интеграторов и разработчиков), которым требуется соответствие наивысшим стандартам безопасности хранения и обработки данных.

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Физическая инфраструктура аттестованного облака находится в собственных дата-центрах Selectel. Для обеспечения безопасности и соответствия предъявляемым требованиям используются такие сертифицированные средства защиты информации, как межсетевые экраны, средства доверенной загрузки, защиты среды виртуализации, мониторинга информационной безопасности и другие.

Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel, сказал: «Наличие аттестатов подтверждает соответствие Selectel текущим ИБ-требованиям к поставщикам инфраструктурных решений для «Гособлака» и «Гостех» — крупных проектов Минцифры по информатизации деятельности органов государственной власти разных уровней. Для Selectel запуск аттестованных облачных серверов — закономерное развитие линейки продуктов для государственных заказчиков. Ранее у нас уже была возможность размещать ГИСы на аттестованной инфраструктуре, выделенных «железных» серверах и частных виртуальных облаках, создание которых занимало от нескольких дней до нескольких месяцев. Аттестованное облако же позволяет предоставить вычислительные ресурсы для ГИС за минуты. Помимо развертывания аттестованного облака на нашей инфраструктуре, мы можем развернуть такое же облако на оборудовании заказчика — это решение особенно актуально для тех, кто ищет альтернативу средствам виртуализации ушедших с рынка вендоров, например, VMware или Microsoft».