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«Базис» запустил новый курс по администрированию Basis Workplace 3.3

«Базис», участник российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), запустил новый учебный курс «Администрирование Basis Workplace» по версии 3.3. Программа предназначена для системных администраторов, системных интеграторов и консультантов, отвечающих за развертывание и эксплуатацию флагманской платформы виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Новая программа поможет специалистам партнеров и заказчиков освоить архитектуру Basis Workplace 3.3 и получить практические навыки по настройке, администрированию и сопровождению платформы в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Трехдневный курс рассчитан на 24 академических часа, и сочетает теоретическую подготовку с практической работой на учебном стенде с реальным ПО «Базиса». Обучение организовано в дистанционном формате на базе учебного центра КУДИЦ, и будет проходить каждые полтора-два месяца.

Программа состоит из семи тематических модулей. Слушатели изучают архитектуру платформы, пулы рабочих столов, управление доступом, мониторинг, работу с клиентом Basis Workplace. Отдельные блоки посвящены установке и дополнительным возможностям администрирования продукта. Для прохождения курса необходимы базовые знания сетевых технологий и принципов виртуализации, понимание подходов к построению инфраструктуры удаленных рабочих мест, а также представление об автоматизации жизненного цикла виртуальных рабочих столов и терминальных серверов.

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Новый курс по архитектуре Basis Workplace станет постоянной частью программы подготовки технических специалистов заказчиков и партнеров.

«Наши продукты активно развиваются, и программы обучения меняются вместе с ними. В 2025 г. специализированные курсы по решениям «Базиса» прошли сотни специалистов, и мы видим устойчивый запрос заказчиков и партнеров на практическую подготовку своих команд. Поэтому с выходом новой версии Basis Workplace мы обновили и весь обучающий курс, так как в продукте появились не только новые функции, но и существенно изменилась сама архитектура платформы. Это значит, что поменялись подходы к ее развертыванию, настройке и сопровождению. Наша задача — дать специалистам знания и практические навыки, которые помогут быстрее внедрять платформу в промышленную инфраструктуру и уверенно решать повседневные задачи ее эксплуатации», — отметила руководитель направления по работе с учебными центрами компании «Базис» Ирина Кулешова.

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