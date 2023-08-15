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Вышло обновление отечественной VDI-платформы «Базис.Workplace»

Российский разработчик облачных решений, компания «Базис», обновила свою VDI-платформу «Базис.Workplace» до версии 1.98. В новой версии решение компании для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов с возможностью выбора сценария использования получила более десятка комплексных обновлений. Проработка критических компонентов позволила повысить уровень надежности работы всех систем. Отдельное внимание разработчики уделили функционалу и интерфейсу продукта. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

В версии 1.98 у администратора ВРМ появился инструмент для группировки терминальных приложений по выбранным категориям, с помощью которого упростили навигацию в окне выбора приложений клиента «Базис.Workplace» конечным пользователям. Также для версии клиента «Базис.Workplace 1.98 разработан инсталлятор MSI-формата, дающий возможность автоматизированного распространения клиента ВРМ на устройства доступа через групповые политики Active Directory.

В параметрах виртуальной среды при настройке сетевого адаптера расширены возможности фильтрации сетевого трафика: добавлены фильтры по MAC-адресу и по получателю (promiscuousmode). Для внешних ресурсов на базе OpenStack добавлена опция, позволяющая включить проверку SSL сертификата. Добавлена возможность создания инкрементальных резервных копий: резервные копии, созданные для блочных СХД, теперь могут быть использованы для восстановления данных на внешние СХД файлового типа (NFS) и наоборот.

Разработчики улучшили инструментарий работы с СХД. Интерфейс редактирования кластера упрощен. Параметры распределены по двум вкладкам: «Настройки» и «СХД». Для кластеров на базе внешних СХД файлового типа (NFS) добавлена возможность включать и отключать использование кэша шаблонов и образов с каждой СХД. При удалении СХД из кластера добавлен мастер, позволяющий удалить или мигрировать ВМ на другие СХД.

Доработан функционал взаимодействия с несколькими LDAP-каталогами - стало возможным добавлять в систему несколько несвязанных доменов и назначать пользователей и группы из них на объекты «Базис.WorkPlace».

Администраторы системы получили возможность назначения фиксированного IP-адреса отдельным пользователям сессионного пула рабочих столов. При этом сохраняются все возможности по автоматизации жизненного цикла виртуальных рабочих столов. Функция позволит произвести дополнительные настройки для отдельных пользователей в других инфраструктурных системах и сервисах, которые могут оперировать исключительно IP-адресами.

Реализован API-вызов для регистрации существующей виртуальной машины в качестве персонализированного рабочего стола. При этом, для регистрации ВМ могут быть использованы все поддерживаемые платформы виртуализации.

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Решение получило и ряд визуальных изменений: был изменен логотип и цветовая палитра интерфейса, а раздел управления инфраструктурой VDI в веб-интерфейсе администратора был переименован в «Базис.WorkPlace». Система получила множественные изменения в графических поясняющих материалах руководства администратора, связанные с ребрендингом программного продукта.

В обновленной версии была расширена поддержка актуальных версий российских ОС из реестра российского ПО: была добавлена поддержка систем «Альт» 10, Astra 1.7, а поддержка систем «Альт» 7 СПТ, Astra SE 1.6, Astra CE 2.12 прекращена.

«Мы провели огромную комплексную работу по улучшению работы платформы. Повысили скорость и удобство навигации в клиенте предоставляемых терминальных приложений. Администратор ВРМ теперь имеет возможность централизованно проводить установку через групповые политики Active Directory с использованием msi инсталлятора Клиента «Базис.WorkPlace». При окончании срока действия пароля пользователь может сменить его с использованием клиента «Базис.WorkPlace». Реализован экран смены пароля в общепринятом виде, что повышает удобство, безопасность и сокращает количество ошибок. Как итог - уменьшение количества обращений в техническую поддержку», - сказал директор по клиентским решениям «Базис» Яков Равшанов.

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«Базис» — российский разработчик решений для оказания облачных услуг, платформы динамической инфраструктуры и виртуализации. Компания образована компаниями «Ростелеком», Yadro и Rubytech, в результате чего был создан единый продуктовый портфель в сегментах IaaS и PaaS.

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