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Курицин Владимир
УПОМИНАНИЯ
Курицин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 1
|Россия - Заполярье 123 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 257 1
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Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
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