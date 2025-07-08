«ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»

«ЗН Цифра» перешла на российские решения виртуализации компании «Базис», российского разработчика для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

В комплекс поставляемых продуктов вошли платформа виртуализации серверов Basis Dynamix Standard и платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Внедрение системы виртуализации происходило при участии компании-разработчика «Базис» и партнера «Алреадиком».

Basis Dynamix Standard — платформа для управления виртуализацией серверов, которая позволяет централизованно контролировать гипервизоры и виртуальные ЦОД, балансировать нагрузки вычислительных узлов, отслеживать ресурсы и поддерживать отказоустойчивость всей ИТ-инфраструктуры предприятия.

Basis Workplace — российская платформа для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Она поддерживает любые сценарии удаленной работы: VDI, подключение к терминальным серверам, отдельным приложениям или физическим ПК.

В компании используются как общекорпоративные информационные системы, так и производственные, в качестве платформы виртуализации для которых применяются вышеуказанные программные продукты.

«Ключевыми критериями при выборе решений виртуализации были следующие: функциональность, надежность, цена и информационная безопасность. Наряду с соответствием всем требованиям, «Базис» обладает реальными публичными кейсами успешных внедрений в крупнейших компаниях с разветвленной инфраструктурой, что стало решающим фактором выбора», — сказал Владимир Курицин, генеральный директор «ЗН Цифра».

«Вопросы импортозамещения ПО и достижения цифровой независимости в наше время являются стратегическими. При этом насколько крупный и географически распределенный игрок должен уделять максимум внимания надежности и стабильности работы используемого инфраструктурного ПО, поскольку от него полностью зависят информационные системы компании. Выбор продуктов «Базиса» подтверждает высокий уровень доверия «ЗН Цифра» к нашей экосистеме. Уверен, что проект станет ориентиром для других компаний топливно-энергетического сектора, которые сегодня активно ищут надежные альтернативы иностранному ПО», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

Приоритетом компании «Алреадиком», является развитие экспертизы в современных ИТ-продуктах, преимущественно отечественного производства, что позволяет решать как небольшие задачи наших клиентов, так и реализовывать сложные и масштабные проекты. ООО «ЗН Цифра» не стала исключением. Мы ценим оказанное нам доверие и планируем и далее развивать компетенции при работе с продуктами компании «Базис», — отметил Александр Орлов, технический директор «Алреадиком».