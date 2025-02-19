Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявила об успешном прохождении платформой Basis Workplace инспекционного контроля ФСТЭК России. Обновленная версия решения сертифицирована по 4 уровню доверия на соответствие требованиям к средствам виртуализации и может использоваться в государственных информационных системах различного уровня защищенности.

Basis Workplace — комплексное решение для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Платформа обеспечивает безопасный доступ пользователей к виртуальным рабочим местам через защищенный шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Basis Workplace обеспечивает работу виртуальных рабочих мест в инфраструктуре крупнейших российских компаний, включая ВТБ и Газпромбанк, а в 2024 г. CNews назвал платформу лидером рейтинга ПО для управления VDI.

Согласно требованиям регулятора, сертифицированные решения должны проходить инспекционный контроль после каждого значимого обновления, связанного с внесением изменений в средство защиты информации (СЗИ). Это обеспечивает постоянный контроль качества и безопасности программного обеспечения в процессе его развития.

Обновленный сертификат подтверждает соответствие Basis Workplace требованиям регулятора и позволяет использовать решение в: государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности, информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности, автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) до 1 уровня защищенности, информационных системах общего пользования II класса, значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории значимости.

В составе решения реализованы ключевые функции безопасности, включая многофакторную аутентификацию, контроль доступа к рабочим столам, защищенное подключение пользователей, а также развитые механизмы мониторинга и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.

«Успешное обновление сертификата ФСТЭК для новой версии Basis Workplace подтверждает высокое качество и безопасность нашего решения. Особенно важно, что благодаря внедренным в компании процессам безопасной разработки нам удалось значительно ускорить процессы подготовки к прохождению сертификации. Это позволяет нашим заказчикам быстрее получать доступ к новой функциональности продукта при сохранении соответствия требованиям регулятора», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».